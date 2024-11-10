特朗普「回朝」不利中港？曾俊華睇中一特點　相信同美國有得傾

美國總統選舉塵埃落定，特朗普「回朝」再度入主白宮。不少人關心對香港以至中國內地的影響，財政司前司長曾俊華今天（10日）表示，特朗普的特點是生意人，「乜都講deal（交易），凡事有得傾，反而冇民主黨，經常講自由民主呢啲意識形態嘅包袱」，即使揚言對中國產品加徵關稅，相信會考慮當地通脹影響以及民怨。



美國大選：圖為2024年11月6日選舉夜，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

曾俊華在Facebook撰文評論特朗普當選美國總統，形容今次結果顯然是民心所向，清楚不過。他解釋一方面不少美國人相當不滿現任總統拜登過去4年的表現，二來民眾普遍對賀錦麗印象「麻麻」，最終賀錦麗「三輸收場」，除了輸掉選舉人票，連實質民選票都少特朗普3,950多萬票，即使與拜登4年前的得票比較，也少1,500萬票。

財政司前司長曾俊華今天（10日）表示，特朗普的特點是生意人，「乜都講deal（交易），凡事有得傾，反而冇民主黨，經常講自由民主呢啲意識形態嘅包袱」，即使揚言對中國產品加徵關稅，相信會考慮當地通脹影響以及民怨。（資料圖片/廖雁雄攝）

對於特朗普上場後，對中國內地以至香港的政策，曾俊華認為特朗普始終是生意人，相信與美國「有得傾」。

生意人乜都講deal（交易），凡事有得傾，反而冇民主黨，經常講自由民主呢啲意識形態嘅包袱。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說雖然特朗普曾經揚言，會加大對中國的關稅，但加關稅對出口國的影響，反而不及入口國，如果再加關稅，美國國內通脹再加劇，國民要進一步捱貴貨，「佢又點面對呢股民怨呢？」

俄烏戰爭：圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

曾俊華料盡快出手推動俄烏停戰

至於特朗普重返白宮，對世界局勢的影響，曾俊華分享兩個有趣分析預測。第一，特朗普應該有能力避免第三次世界大戰， 因為特朗普曾指上台24小時內會結束俄烏戰爭，相信他會盡快出手，推動停戰。

之前特朗普陣營話過，佢一旦上場，可能唔會再畀一粒子彈，或者軍費上支付俾烏克蘭。烏軍軍備不足，係咪可以迫使兩國，達成停戰協議，大家可以拭目以待。 財政司前司長曾俊華

2024年11月6日，美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）及其妻子梅拉尼婭則站在萬斯身後。（Reuters）

分析副手萬斯或接棒做多兩屆總統

第二，特朗普副手萬斯（JD Vance）成為歷來第三年輕的副總統。曾俊華說萬斯為特朗普吸納到不少鐵鏽區選民，以及年輕選民的支持。萬斯今年才40歲，如果特朗普能夠完成4年任期，萬斯大有機會接棒做多兩屆，民主黨要變天，可能要等多12年也不定。