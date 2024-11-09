圖阻特朗普向歐盟加徵關稅 馮德萊恩擬增購美國天然氣
撰文：官祿倡
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歐盟領導人11月8日結束非正式會議，委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟考慮進口更多美國液化天然氣，以避免美國對歐洲貨品加徵關稅。
美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在競選期間，曾揚言美國應就進口產品加徵20%關稅。馮德萊恩7日致電特朗普，認為若要免徵關稅須進行多項舉措，「首先是接觸，再討論共同利益，然後進行談判」。
歐盟自俄烏戰爭爆發後開始支持烏克蘭，並希望在多方面遏制俄羅斯，但難從天然氣方面向俄羅斯下手。馮德萊恩強調歐盟現時仍自俄羅斯進口大量能源產品，並反問「為甚麼不用美國天然氣取代它，這對我們來說更便宜。」
美國現已是歐洲最大的液化天然氣供應國，俄羅斯排名第二。彭博社11月9日指，西歐2024年單從俄羅斯進口的液化天然氣數量就已超過2023年全年。
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