林定國：可深思陪審團上訴機制有否不足　無意牽頭討論改制度

「屠龍小隊案」七名不認罪被告有六人獲陪審團裁定罪名不成立，引來行政會議成員湯家驊質疑陪審團制度需「優化」，如容許上訴陪審團作出的無罪裁決。律政司司長林定國認為，陪審團制度需要保留，惟運作可以「優化」，「你唔會知佢（陪審團）理由嘅話，你點運作呢？上訴機制點樣可以再深思係咪有不足？」，不過他強調政府暫時不會牽頭討論改制，會留意坊間意見，呼籲各持份者深思熟慮。



「屠龍小隊案」七名不認罪被告有六人獲陪審團裁定罪名不成立，當庭釋放。（資料圖;片）

屠龍案7人受審6脫罪 湯家驊：陪審團制度需「優化」

屠龍小隊串謀爆炸殺警案，陪審團裁定七名不認罪被告當中六人罪名不成立，僅被告賴振邦一人串謀爆炸罪成立。

湯家驊認為，陪審團制度需優化，令有違事實和原則的陪審團判決得以合理糾正。（資料圖片/黃浩謙攝）

裁決一出，行會成員、資深大律師湯家驊隨即撰文評論。他說在西方眼中，陪審團制度亦代表本港司法制度有別於內地，是維持國際金融中心的基石，不應亦不能輕易動搖。不過，他指制度需「優化」，如增設上訴渠道，令有違事實和原則的陪審團判決得以合理糾正。

律政司司長林定國表示暫時不會牽頭啟動修改陪審團制度。（資料圖片/梁鵬威攝）

林定國：可深思上訴機制是否有不足

律政司司長林定國出席無綫電視錄影節目《講清講楚》時，被問到有意見指要改變，甚至取消陪審團制度，他強調陪審團制度受《基本法》86條保障，需要保留。

陪審團呢個制度，基本上個原則性是《基本法》保障咗係需要保留，有無需要優化嘅空間，優化空間目的係咩先？就係令到呢個制度係公平。 律政司司長林定國

林定國強調，目前絕對沒有具體改變陪審團的想法，要視乎社會大眾的意見。

高院原訟法庭的審訊中，控方不得上訴陪審團作出的無罪裁決。

高院原訟法庭的審訊中，控方不得上訴陪審團作出的無罪裁決；相反若陪審團裁定被告罪成，辯方可就定罪提出上訴，如發現法官錯誤引導陪審團或錯誤解讀法律等。

被問到不得上訴的規定是否需要改變，林定國表示陪審員判決的特色就是不提供理由，惟他指：

你唔會知佢（陪審團）理由嘅話，你點運作呢？ 律政司司長林定國

他又說現時如果法庭引導、法官引導過程中，可能在法律上有錯誤，現時都一定有上訴機制。

（上訴機制）呢方面，點樣可以再深思啲，係咪有啲不足嘅地方呢？ 律政司司長林定國

林定國說「優化」陪審團運作可以令法律問題更有效公平地解決。（資料圖片/梁鵬威攝）

林定國：無計劃帶頭討論改陪審團制度

林定國說「優化」陪審團運作可以令法律問題更有效公平地解決，但前提是各持份者要深思熟慮、有充分的討論，「任何改變都要深思熟慮之後再做」，政府會留意市民意見，但暫時不會牽頭啟動改制度。

律政司司長林定國稱，陪審團制度優化上，政府會留意市民意見，但暫時不會牽頭啟動。（梁鵬威攝）

對於有意見指要優化陪審團制度，律政司司長林定國表示認同，他首先強調陪審團制度獲《基本法》保障，需要保留；隨後他表示，優化運作可以有效公平地解決法律問題，但前提是各持份者要深思熟慮、有充分的思考與討論，「任何改變都要深思熟慮之後再做」。林定國稱，陪審團制度優化上，政府會留意市民意見，但暫時不會牽頭啟動。