屠龍小隊案｜官稱完成引導陳詞　陪審團退庭首天未有裁決

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉嫌串謀殺警及在鬧市放炸彈案，經過約80日審訊，法官張慧玲今（27日）在高等法院完成她的引導陳詞，陪審員今早10時50分正式退庭商議，至晚上7時仍未有裁決，法官決定把案件押後至明早繼續。



著陪審團毋須理會各人的參與程度

張官在最後總結時，再提醒陪審員，只需要肯定各被告有與具名的同謀者協議犯法，且他們參與時，有意圖將罪行付諸實行，便可裁定他們罪成，毋須理會他們參與程度的輕重，或是何時加入和退出。張官又重申，舉證責任在控方，控方需在毫無合理疑點下證明被告有罪，才能裁定他們罪成，被告並無責任證明自己清白。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

7名被告中6男來自兩小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

6男被告被控串謀謀殺等罪

首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023