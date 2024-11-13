籲捐血捐骨髓捐器官　梁君彥：代表希望傳承　盧寵茂：當貢獻者

立法會今日（13日）舉行捐血、捐骨髓、捐器官活動。立法會主席梁君彥表示，背後意義重大，代表無私奉獻、生命延續、希望承傳。他表示「三捐」有機會救人一命，讓社會更加有人情味及更加溫暖。



同場的醫務衞生局局長盧寵茂表示，健康人生是最大財富，每個人都有很多「財富」可以捐，捐血可建立對社會關懷、無償幫助理念、加強對生命的尊重，藉此可提高社會質素。盧寵茂指每個人都可能是潛在的受益者，更引述港澳辦主任夏寶龍講話，呼籲市民不單止做旁觀者、評論員，應該成為參與者、貢獻者，希望大家踴躍支持。



盧寵茂（中）與立法會議員呼籲市民捐血捐器官助人（黃浩謙攝）

醫院每日需650包血 捐血一次可救三人

活動請來吉祥物「捐血隊長」，梁君彥指隊長提醒大家，醫院需要650包血滿足每日需要。他表示，目前合資格捐血人減少，血液需求有增無減，望市民尤其年輕人習慣輸血，指救人至關重要，捐一次可以救三個人。

梁君彥（右）指市民捐血一次可救三人（黃浩謙攝）

至於捐骨髓，梁君彥指目前有17萬市民登記，但要找到完全脗合、無血緣關係合適捐贈者十分困難，機率是五千份之一或一萬分之一。他表示，18至50歲身體健康的市民就可以捐骨髓，又指立法會議員都普遍年輕，約一半以上的議員合資格。器官捐贈方面，梁君彥指沒有年齡限制，望縮短器官移植等候時間。

盧寵茂引述夏寶龍講話 冀更多年青人成貢獻者響應「三捐」

醫務衞生局局長盧寵茂指出，目前年長市民捐血的比例高，16-30歲捐血人士只佔19%，41-50歲佔29%，笑言如同「中年好聲音」，或許中年人血氣旺盛。他鼓勵年輕人捐血，呼籲積極獻出鮮血救人。

「三捐」即捐血捐骨髓捐器官，盧寵茂指每個人都可能是潛在的受益者。他引述港澳辦主任夏寶龍講話，呼籲市民不單止做旁觀者、評論員，應該成為參與者、貢獻者，希望大家踴躍支持。

盧寵茂呼籲市民支持「三捐」（黃浩謙攝）

立法會捐血活動延續超過25年

紅十字會副顧問醫生梁雅詩指，捐血隊長亦被稱為「血滴子」，與立法會舉行的捐血活動已經超過25年，暫收集750袋血液。她續稱，每次捐血活動在11月至2月期間，因為年底是公立醫院服務高峰期、使用量高，呼籲更多市民伸出援手。