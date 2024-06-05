羅淑佩自爆有「三高」需服藥　一原因決定繼續捐血｜政壇諸事町

紅十字會一連兩日到何文田房屋署總部開設流動捐血站，房屋署署長羅淑佩身體力行捐血支持，更自爆受家族遺傳有「三高」，更10多年沒有捐血，幸徵詢醫生後發現，原來血壓受控制都可捐血，鼓勵大家捐血救人。



何文田房署總部流動捐血站共107人捐血

何文田房屋署總部日前開設流動捐血站，房屋署署長羅淑佩都有到場支持，聽取紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣介紹運作，流動捐血站兩天合共有107位房署人員捐血，包括羅淑佩。

羅淑佩在何文田房屋署總部流動捐血站，即場捐了350cc血液。（羅淑佩Facebook相片）

羅淑佩自爆有「三高」 以身作則捐血支持

羅淑佩自爆家族遺傳高血壓，現時有「三高」，即高血壓、高血糖、高膽固醇，要服藥控制，難得遇到李卓廣醫生，她都馬上徵詢捐血意見，原來只要「三高」控制得宜，同時沒有在捐血前加減藥，都可以捐血。她說，聽了很高興，馬上捐了350cc血液支持，因為相隔10多年沒有捐血，幸好現在放寬捐血規定。