冬季流感｜現處高峰影響血庫量僅餘四日　醫生籲打針一日後可捐血

近日香港踏入冬季流感高峰期，香港紅十字會輸血服務中心今日（18日）舉行記者會，表示目前受流感問題影響，血庫存量較低，僅餘3至4日。有醫生提醒打流感針後若身體並無不適，只需暫緩捐血一天，即可捐血。



輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示，目前血庫存量較低，僅餘3至4日。他指，近日香港已踏入流感高峰期，公立醫院服務亦已踏入高峰期，病人用血量亦隨之上升，對血製品需求殷切。他表示，在流感高峰期，醫院病人數目頗多，最近兩星期醫院用血量比去年同期多了10%。

受流感高峰期影響，他表示平均每天約有30至40名捐血者，因流感相關問題被暫緩捐血。相關問題包括上呼吸道感染、服用藥物、仍有輕微感染徵狀等。他推算在過去一個月，中心因流感相關問題，總共少收約1,000包血包。目前以O型及A型血較為缺乏。

按照醫院用血量的需求，所有捐血站、捐血車或流動隊合共的預期收集量，每日需要650包或以上，然而他指目前血液收集量較預期差一些。

輸血服務中心資深護師黃雅詩為旺角捐血站人員，她表示，通常每日可收集100包血液或以上，但踏入2024年起，大概每十幾位便有一位因流感尚未痊癒或仍在服藥未能捐血。此外，亦有定期前來的恆常捐血者因病需要更改已預約。她亦指，到訪中學校園的流動捐血隊情況更為嚴重，學生因流感缺課，未能捐血。

李卓廣呼籲市民盡快接種流感疫苗，並提醒打流感針後若身體並無不適，只需暫緩捐血一天，即可捐血。中心指，市民可下載E Blood App 預約捐血時段，減低人群聚集，令捐血流程更順暢。