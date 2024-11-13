47人案下周判刑　羅健熙：塵埃落定知道刑期　點都算好事

民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權罪，45名有罪的被告，包括31名認罪及14名經審訊被裁定罪成被告，案件將定於今年11月19日早上判刑。被告當中有多名民主黨黨員，包括民主黨前主席胡志偉、曾任立法會議員的黃碧雲、尹兆堅、林卓廷、黨員兼民主動力召集人趙家賢。



民主黨主席羅健熙今日（13日）在節目中認為是階段的完結，判刑即知道刑期，塵埃落定，指有刑期應該算是好事，皆因最困擾是「一直拖」，形容令人「很折騰」。



判刑是一個階段完結 雖然與法庭看法未必完全一致

羅健熙在節目中表示，47人案判刑都是一個階段的完結，雖然與法庭看法未必完全一致，但很多市民都關心黨友情況，特別是該黨的前立法會議員。他表示「一直拖住拖住，唔知坐幾耐其實很折騰」。

至於羅健熙被控於2019年11月18日非法集結，被裁定罪名不成立，而律政司就此作出上訴。羅健熙表示，11月20日就應該有結果。

12月1日選出新中委 暫時有6至7人報名

民主黨將於12月1日改選領導層，選出包括主席、兩名副主席及十名中委。羅健熙表示，暫時有6至7人報名，希望屆時有差額選舉。他表示，如主席之位「需要有人頂住」就會繼續擔任，但不排除有其他人參選。

民主黨再參選？ 羅健熙：目前不排除任何可能性

對於民主黨未來路向，羅健熙指暫時傾向「以不變應萬變」，以及「見步行步」，目前有維繫黨的工作，有會見市民，亦有舉辦講座，同時有就不同社會事項，例如《施政報告》及《財政預算案》提出建議。財政方面，則表示繼續「食老本」及壓縮開支。

他又稱，曾經派員參選區議會但沒有足夠提名，立法會選舉亦要再判斷參選的好處、壞處，之後會再考慮，目前不排除任何可能性。

黨員及家人收到訊息指他們「反中亂港」

此外，羅健熙指，數月前黨員及家人開始收到「關心及問候」的訊息，但不涉及人生安全威脅，故沒有就此報警。他表示，內容部份指他們「反中亂港」、「好事多為」、「唔好搞咁多嘢」，多數是用外地電話號碼傳送WhatsApp及隱藏身份的電郵地址。多數沒有下款，少數使用「愛國愛港的香港市民」。