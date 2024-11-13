祁斌｜劉兆佳：助中央掌握情況　陳振英、陳仲尼：優化政策出點子

國務院今日（13日）任命原中國投資有限責任公司副總經理祁斌，出任中聯辦副主任。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，熟悉金融業的祈斌的任命，將有助中央更好掌握香港情況，更好利用香港為國家服務和制定更有利於香港金融中心建設的政策和措施。



立法會三位財金界背景的議員皆認為，祁斌的任命將助力香港鞏固和提升國際金融中心地位，而非中央對本港的財金政策有意見。金融界立法會議員陳振英指，是中央首次在金融系統任命國際金融專才到中聯辦，祁可對香港擬定金融政策、優化政策提出點子；本身從事金融業的民建聯陳仲尼認為，中投公司即中國的國家主權基金，祁斌的任命有助擴濶香港的財金網絡，加上祁當年有參與滬港通和深港通的設計，來港後也有助探討如何擴容擴量。金融服務界議員李惟宏形容：「明星球員一個唔夠，再搵多幾個明星，才可以發揮好優勢」。



祁斌（清華校友總會網頁圖片）

祁斌曾任職華爾街大行 具豐富財金經驗

現年56歲的祁斌，1991年畢業於清華大學，翌年赴美留學，其後在華爾街高盛集團等投資銀行工作，2000年回國擔任中國證監會戰略發展委委員，2006年出任中證監研究中心主任。

祁斌再先後轉到創新業務監管部和國際合作部，2012年兼任北京證券期貨研究院執行院長，2016年出任中國投資有限責任公司副總經理。

中投公司副總經理祁斌。（中國一帶一路網）

劉兆佳：中聯辦有副主任熟悉香港金融業務 令中央更好掌握香港情況

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中聯辦如有副主任熟悉香港金融業務，會令中央更好掌握香港情況、更好利用香港為國家服務和制定更有利於香港金融中心建設的政策和措施。

劉兆佳指，中央高度重視香港金融業和香港作為國際金融中心的地位，希望強化香港的金融業，不單因為香港金融業仍具國際競爭力，而且是作為國際金融中心，香港可以為國家的發展戰略服務，包括人民幣國際化、美元以外的國際支付系統的建設、對外招商引資、為走出去的內地企業提供金融服務、作為「一帶一路」和金磚國家合作機制的金融中心等。

劉兆佳（資料圖片）

至於中央任命一名具豐富財金經驗的官員來港出任中聯辦副主任，是否反映中央認為現時本港的財金策略有不足？

劉兆佳認為，香港一直有做有關金融發展的研究，但不一定能全面和深入考慮到國家的需要、現實情況和挑戰。而中央在香港和內地有不少金融機構和金融專才，對香港有認識的人也不少，不可能只依靠一個人的意見。

陳振英（歐嘉樂攝）

陳振英：祁斌任命與中央近期人事部署一脈相承

金融界立法會議員陳振英則指，最近內地有不少金融系統的人升任副省長，祁斌的任命可見中央部署一系列金融專才到不同地方的做法一脈相承。至於祁斌與現時中聯辦主管經濟的另一位副主任尹宗華如何分工？陳表示，要拭目以待，但做法類似內地「空降」金融系統副省長，思路承繼內地「空降」一名省級管理人才，但具體職務劃分相信中聯辦主任鄭雁雄會再考慮，不方便評論。

中聯辦更新主要官員名單，祁斌列第五位副主任。（中聯辦網頁截圖）

陳振英表示，從任命祁斌可見，中央對各地包括香港的金融發展相當重視，才會任命具備國際金融經濟的專才到中聯辦「坐鎮」。他認為祁斌具備大行經驗、國際經驗，其視野廣闊，可對香港擬定金融政策、優化政策提出點子。就如何將國家金融政策之中，適合香港部份提出建議，認為與特區財金系統官員有互相促進的作用。

首度調派國際金融專才到中聯辦

陳振英指，尹宗華來自中國商務部，而祁斌的任命則是首次在金融系統調派國際金融專才到中聯辦。他指，去年中央金融工作會議已提出要加快建設金融強國，各地都有很多金融專業事項需要考慮，有熟悉金融的專才來港，可加強香港金融基礎建設及人才培訓等。

他認為，新一份《施政報告》提出構建國際黃金交易中心、大宗商品交易所等大型措施，祁斌具備大行經驗、國際經驗，肯定視野廣闊，可以發揮很大作用；與香港財金系統官員亦有互相促進作用，兩者專業對口，提出看法、建議等均可對香港擬定政策、優化政策提出更多點子。

陳仲尼認為祁斌的財金界人脈有利本港發展（何夏怡攝）

本身從事金融業的民建聯港區全國人大兼立法會議員陳仲尼則認為，國家目標在2035年成為金融強國，當今的金融強國——美國一定不會袖手旁觀；而祁斌來自屬中國主權基金的中投公司，作為副總經理等同中投公司三把手，過去交往的主要是國家級主權基金高管層，將有助吸引更多不同國家的主權基金投資本港和國家，既鞏固香港國際金融中心的發展，擴大香港金融市場的廣度和深度，同時也助力國家金融發國建設的目標。

他又認為，祁斌的任命應由國際大環境去分析，指國際關係趨於複雜，加上美國的特朗普將要回朝，更為未來的局勢添更多變數，祁斌的任命是知人善任，發揮其強大的人脈關係網，助力香港發展，有助引入外資充實本地市場流動性。

有份參與滬港通、深港通設計

祁斌除了有在華爾街大行的實戰經驗，2000年出任中國證監會戰略發展委委員，後任中證監基金監管部副主任、研究中心主任、創新業務監管部主任、國際合作部主任等職,在中證監工作長達16年，2016年才加入中投公司任副總經理。陳仲尼指，祁斌當年在中證監工作時，是滬港通、深港通設計者之一，兩者分別在2014年和2016年推出，如今內地和香港正探討如何擴容擴量，「始作俑者」之一的祁斌此刻調派來港，以祁的練歷可就此及其他金融發展事宜提出具體指引，也可與香港分享經驗。

金融服務界立法會議員李惟宏。（黃寶瑩攝）

李惟宏：搵多幾個明星才可以發揮好優勢

金融服務界議員李惟宏認為，祁斌具有華爾街、中證監以及中投公司多重背景，其政策視角可以更加貼近市場。他強調，並非指現時金融政策偏離市場，香港向來在國際金融市場具備競爭優勢，惟近年由於地緣政治等因素，全球金融市場都有變化，香港亦被波及，客觀上需要作出調整。他表示信任中央的安排，祁斌的業界經驗有代表性，會為本港財稅政策帶來全面、綜合的視野。

李惟宏不認同祁斌調任來港是因為中央對本港財金政策有意見，認為香港金融要發展，需要有實際經驗的人從政策方面給意見，並以足球隊為例解釋說，祁斌的上任正體現合作發揮香港金融優勢的重要性，「明星球員一個唔夠，再搵多幾個明星，才可以發揮好優勢」。