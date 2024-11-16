秘魯APEC｜習近平與李家超出席總統府晚宴活動　兩人不時交談

正在秘魯出席亞太區經濟合作組織（亞太經合組織，APEC）活動的國家主席習近平，在秘魯總統府晚宴活動上，坐在特首李家超的左邊，兩人不時交談，李家超有點頭及回應。



多個經濟體領袖出席APEC相關活動，本次活動主辦成員秘魯在總統府設宴。習近平在到達秘魯總統府時，向在場人士揮手，並在晚宴前和與會領袖欣賞表演，李家超亦有出席晚宴。在觀看表演時，李家超坐在習近平的右邊，習近平不時與李家超交談，李家超有點頭及回應。

李家超與秘魯簽訂《自由貿易協定》後，於秘魯總統府出席APEC晚宴，期間與不同APEC領袖進行討論及交流，他期望跟世界不同經濟體共建美好未來。

（左起）秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén、秘魯總統Dina Boluarte、李家超和商務及經濟發展局局長丘應樺在完成簽署後合照。（政府新聞處）

香港與秘魯簽訂《自由貿易協定》

香港與秘魯政府簽訂《自由貿易協定》。該協定有助香港打入秘魯這個具發展潛力的市場，亦為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，創造商機，促進兩地雙邊貿易和投資。

在李家超和秘魯總統博魯阿爾特見證下，商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén簽訂《自貿協定》。《自貿協定》涵蓋服務貿易（包括電子商貿）、貨物貿易、投資及其他相關範疇。

商務及經濟發展局局長丘應樺（右）和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén（左）簽訂《自貿協定》。（政府新聞處）

秘魯承諾佔其約98.3%關稅稅目的香港原產貨物可享免關稅待遇進入秘魯市場，當中91.3%關稅稅目在《自貿協定》生效後即時獲免除，而餘下的7%關稅稅目的關稅將逐步撤銷。

此外，李家超亦與馬來西亞總理安華、越南國家主席梁強及新加坡總理兼財政部長黃循財會面。