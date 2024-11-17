「互聯互通」十周年　陳茂波：香港成國際買賣內地金融產品首選地

內地與香港金融市場「互聯互通」啟動十周年，財政司司長陳茂波今日（17日）回顧成果時說十年間合資格股票數目、買賣港股或內地股的日均成交額大增，形容「互聯互通」是促進內地和世界資本雙向流動的創新制度，讓國際投資者透過香港直接投資內地市場，而內地投資者亦可利用香港配置境外資產，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。



財政司司長陳茂波（黃浩謙攝）

陳茂波列舉數據，指出過去十年股票市場的「互聯互通」的成果：合資格股票數目方面，由滬港通的合共800多隻，增加到滬深港通合共超過3,300隻，佔三地市場上市公司總市值九成。

日均成交額方面，內地投資者南向買賣港股，今年首三季平均每日成交額達380億元，與2014年滬港通啟動首月相比，增長40倍，佔港股市場成交額16.9%，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。

境外投資者透過香港北向買賣內地股票，今年首三季的日均成交額達1,230億人民幣，較十年前啟動首月增長21倍，佔內地市場成交總額的6.7%。境外投資者持有的內地股票總值，當中約77%是經「北向通」持有。國際投資者的跨境債券交易累計有約三分之二是使用「債券通」。

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陳茂波總結，「互聯互通」下香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地，並於過去十年穩步深化和拓展，大大提升香港資本市場的流動性和活力：港股市場至今總市值達35萬億港元，較十年前增長了約四成，是本地生產總值的11倍。

第三屆「國際金融領袖投資峰會」周三舉辦

陳茂波亦提出三個進一步深化發展「互聯互通」的主軸：首先，繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用，除了聯通傳統的歐美市場，也要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場；

財政司司長陳茂波（梁鵬威攝）

第二，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用，包括令產品類別更豐富、風險可控下不斷推動各種政策和產品創新等。第三，是推進人民幣國際化。

他透露，周三舉辦第三屆「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」，將有數百位國際金融機構的高層出席，包括超過100位集團主席或行政總裁。