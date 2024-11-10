陳茂波：本港全年經濟增長料近預測下限　多17間重點企業落戶香港

財政司司長陳茂波表示，第三季經濟增速放緩，不過由於外圍利率逐漸向下，加上國家推出一系列穩定經濟的措施，市場氣氛好轉，股票市場和物業市場交投回暖，預計今年餘下時間本港經濟將繼續保持動力，全年經濟增長料貼近預測下限。



陳茂波在上海出席「2024投資香港推介大會──上海專場」，向超過400位與會的內地企業代表推介香港優勢。（陳茂波網誌）

國家經濟增長是香港經濟最強後盾

陳茂波今天（10日）在網誌表示，國家經濟正穩步向前，人大常委會會議通過推出10萬億元人民幣規模解決地方政府隱性債務方案，相信有效減輕地方政府的利息開支，並增強發展動能，形容國家經濟持續穩步增長，將繼續是香港經濟向前發展的最強大後盾。

陳茂波在上海出席「2024投資香港推介大會──上海專場」，向超過400位與會的內地企業代表推介香港優勢。（陳茂波網誌）

美國減息預期有利資產市場氣氛

國際層面，美國聯儲局上周決定再減息四分一厘，是三個月內第二次減息。陳茂波表示市場普遍預計年底前會再減息一次，投資市場對息率回落的預期，將繼續有利資產市場氣氛和增加投資者的風險胃納。

他說美國大選結束，無論未來的國際大環境有何變化，最重要是我們已有所準備，並要裝備好自己，「準確識變、科學應變、主動求變」，靈活應對挑戰和把握機遇，並以更穩、更快的發展增強經濟的韌性。

其中一間將公布的第三批重點企業夥伴，是一間法國研發傳感器晶片的企業。今年五月陳茂波出訪法國巴黎時，聽取其負責人介紹其技術和業務發展。（陳茂波網誌）

多17間重點企業落戶香港

陳茂波又說，政府積極招商引資，預告明天（11日）將與第三批重點企業夥伴舉行簽署儀式。這次共有17間重點企業參加簽署，它們來自內地、美國和歐洲，分別從事人工智能與大數據、生命健康科技、金融科技及先進製造與新能源科技等範疇，當中九成已計劃於香港設立國際或區域總部。

連同首兩批企業夥伴，一共有60多間重點企業夥伴。陳茂波預計可為本港帶來420億元的投資，創造逾17 000個就業機會。此外，今年截至九月，投資推廣署幫助了470家企業在港落戶或擴充規模，預計帶來的直接投資額超過450億港元，並創造超過5,700個職位。