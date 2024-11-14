陳茂波：美國大選結果令市場憧憬降溫　政府密切評估變化

財政司司長陳茂波今日（14日）指，近日美國總統大選結果為全球政經局勢增添不確定性，市場對政策的憧憬有所降溫，恆指回落。政府正密切注視市場的變化和進行動態評估，2025年的經濟增長和通脹預測等詳情，會在明年2月26公布的《財政預算案》中公布。



財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

立法會第二日就施政報告致謝議案辯論，議員就鞏固提升國際金融中心、航運和貿易中心及因地制宜發展新質生產力等範圍發言。陳茂波回應發言時，交代本港第三季各主要經濟環節的表現，首先是出口方面，隨着一些主要市場的經濟增長放緩，整體貨物出口按年實質增長減慢至3.9%。服務輸出在跨境經濟活動增加支持下，繼續錄得2.4%的溫和升幅；投資則隨着整體經濟增長，整體投資開支進一步增加3.7%。

不過，他指指出，在市民和旅客消費模式改變下，私人消費開支繼續下跌1.4%。資產市場方面，自美國於九月中減息後，香港住宅物業市場重拾動力，樓價逐漸回穩，市場交投回暖。十月住宅成交顯著上升，顯示市場信心有所改善。股市則隨着美國下調利率和內地推出支持經濟的政策，市場氣氛改善，交投轉趨活躍，十月股市的平均每日成交額較九月增加逾五成至2,550億元。

特朗普勝出美國大選，明年初重新執政（Reuters）

陳茂波展望未來全球經濟不確定性和地緣政治風險持續

但陳茂波指，近日美國總統大選結果為全球政經局勢增添不確定性，市場對政策的憧憬有所降溫，恆指回落。展望未來，雖然全球經濟不確定性和地緣政治風險持續，但各主要央行逐步放寬貨幣政策，內地最近推出一系列提振經濟的措施等，將為香港經濟提供支持。預期香港經濟在今年餘下時間將保持增長動力，全年的經濟增長預計將處於原預測區間近下限的水平。

今年的預算案估計，本港今年全年經濟增長介乎2.5至3.5%。

他強調，近年積極招商引資，「引進重點企業辦公室」2020年年底成立以來成功吸引多家企業落戶香港或擴展業務，加速各產業生態圈的發展。重點企業夥伴計劃至今引入的三批企業合共預計將為香港帶來420億元投資，創造超過17 000個職位。截至今年九月，投資推廣署亦已協助470家企業在港開設或擴展業務，帶來超過450億元直接投資，並創造約5700個職位。