鄭雁雄：航運企業是香港骨幹　應做行動派、實幹家推動香港發展

香港海運周今天（18日）開幕，中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，中央始終高度重視香港的國際航運中心建設，要把握一國兩制優勢，堅持在發揮優勢中推動由治及興，國際航運中心是香港金字招牌之一。他形容航運企業是香港骨幹企業，更應做行動派、實幹家，趁改革創新東風，抓由治及興機遇，持續加大在港業務布局，推動香港高端航運服務業務發展。



鄭雁雄。

鄭雁雄：國際航運中心是香港重要的金字招牌

鄭雁雄引述國家主席習近平多次強調，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢位，國際航運中心是香港重要的金字招牌之一。

這一金字招牌的鍛造，得益於香港港口自然條件優越，航運服務優質全面，綜合環保全球領先等自身優勢。 中聯辦主任鄭雁雄

鄭雁雄：航運企業應做行動派、實幹家推動香港發展

鄭雁雄表示，當前香港正漸步走向由治及興，迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期，妨礙國家安全違法行為得到有力依法懲治，有了《香港國安法》和《維護國家安全條例》的香港更安全穩定，這些充分反映了香港發展基本面和競爭力，足以讓社會對香港航運中心的未來充滿信心。

鄭雁雄（廖雁雄攝）

航運企業是香港骨幹企業，更應做行動派、實幹家，趁改革創新東風，抓由治及興機遇，持續加大在港業務布局，推動香港高端航運服務業務發展。 中聯辦主任鄭雁雄

他表示，航運產業是國際貿易發展重要保障，是世界經濟晴雨表，近年來國際地緣政治衝突頻發，保護主義、單邊主義抬頭，經濟全球化遭波折，呼籲業界站在反對脫鈎和反對「小院高牆」的前列。