無處不旅遊｜鄭雁雄拋橋倡善用海濱、動漫等　吸引內地中高產度假

中聯辦主任鄭雁雄今天（2日）表示，發展新質生產力的關鍵是「做起來，起而行之更重要」，認為香港要建設成為內地中高收入階層休閒度假的首選目的地，呼籲香港旅遊業創新，「海岸線和海島如何用好，動漫、演藝、電競、康養、AI、人工智能、濱海運動等如何加持香港旅遊？」，相信香港旅遊業要做到人氣效應加經濟效應，才能旺丁又旺財。



9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超、創新科技及工業局局長孫東、香港中華聯誼會會長鄭翔玲等。（廖雁雄攝）

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括中聯辦主任鄭雁雄。（廖雁雄攝）

鄭雁雄籲香港大力倡導創科思維

鄭雁雄出席「2024科技+新質生產力高峰論壇」時表示，科技和新質生產力的共通點是創新，在香港談落實二十屆三中全會精神，「科技加新質生產力是迴避不了的重要話題」。

鄭雁雄又說，發展新質生產力，要科技先行。他表示國家走出了從人才、科技強，到產業、經濟、國家強的道路，因此因地制宜發展新質生產力體制機制，是水到渠成、瓜熟蒂落。他呼籲香港要「從國家發展經驗學到東西，大視野看香港發展，大力倡導創科思維，推動國際創科中心踐行和產學研融合」。

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括中聯辦主任鄭雁雄。（廖雁雄攝）

香港發展新質生產力條件優越 關鍵在人才

鄭雁雄續指，香港發展新質生產力的條件優越、實力雄厚。香港是信息港、市場嗅覺敏銳，擁有一流研發團隊、雄厚的基礎實力、自由的要素流動，是發展新質生產力的動力源。

他認為推動科技和新質結合，關鍵在人才。他指出，二十屆三中全會決定支持建設香港和澳門成為高端人才集聚高地，對香港意義重大，人才是最大本錢，必須放大人才效應。

亮麗的1180多公里海岸線和263個海島如何用好，動漫、演藝、電競、康養、AI、人工智能、濱海運動等如何加持香港旅遊，如何為內地有5億多中高收入階層創建一個休閒度假的首選目的地。 中聯辦主任鄭雁雄

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括中聯辦主任鄭雁雄。（廖雁雄攝）

建設香港成為內地中高收入階層度假首選地

鄭雁雄表示發展新質生產力的關鍵是「做起來，起而行之更重要」。他重提港澳辦主任夏寶龍曾指出香港要樹立「無處不旅遊」觀念，呼籲細想香港的旅遊業態如何創新，旅遊業服務水平如何升級迭代，「亮麗的1180多公里海岸線和263個海島如何用好，動漫、演藝、電競、康養、AI、人工智能、濱海運動等如何加持香港旅遊，如何為內地有5億多中高收入階層創建一個休閒度假的首選目的地」，這些只要行動起來，就完全可以做到既有人氣效應又有經濟效益，做到「旺丁又旺財」。

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

李家超：香港要主動創新變革 積極培育新興產業

出席同一論壇的行政長官李家超表示，發展新質生產力是推動科技創新的關鍵所在，因此各界要善用香港技術優勢，主動創新變革，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，當好國內國際雙循環樞紐，全力發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」重要角色。

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

李家超指出，要從四個方向加快發展新質生產力。首先持續加大創新力度，積極培育壯大新興產業，聚焦在高科技、高效能、高質量路徑；第二，建設現代化產業體系，帶動傳統製造業向智能化、高端化發展，培育新產業、新業態、新優勢；第三，積極推動「政產學研頭」五個領域的高效合作；第四，完善創科產業鏈、供應鏈，開拓創業和就業空間，鼓勵業界提供實踐機會，並完善人才政策，令香港成為國際高端人才集聚高地。

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括創新科技及工業局局長孫東。（廖雁雄攝）

孫東：香港經濟騰飛依賴產業轉型

創新科技及工業局局長孫東表示，加速發展新質生產力，積極推進國際創科中心建設，是國家賦予的歷史使命，且香港經濟騰飛依賴產業轉型；加速構建創科產業新體系，致力於發展新興產業，將雄厚科研實力轉化爲新質生產力，且促進實體與數字經濟的融合；積極建設香港成為國際高端人才高地。

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括香港中華聯誼會會長鄭翔玲等。（廖雁雄攝）

鄭翔玲：歡迎來港投資發財

香港中華聯誼會會長鄭翔玲表示，世界處於百年未有之大變局、中華民族正邁向偉大復興，「路就在我們的腳下」。她表示，中共總書記習近平去年9月首提「新質生產力」一詞，此後在多個重要場合作深入論述；而二十屆三中全會亦堅定了要加快發展新質生產力，推動香港高質量發展，「這是帶領香港實現跨越式發展的路」。

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超、創新科技及工業局局長孫東、香港中華聯誼會會長鄭翔玲等。（廖雁雄攝）

她續指，香港正處於拼經濟、謀發展的階段，是新質生產力的發展沃土。今次論壇涵蓋300多位海內外著名企業家、科學家和上市董事長，她相信香港「旺丁更旺財，歡迎大家來投資發財、安居樂業」。