國家隊訪港第二日｜中聯辦午宴　鄭雁雄親迎逐一握手　拍全紅嬋肩

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，他們早上兵分多路與本港學生、運動員和市民接觸，中午到位於西環的中聯辦大樓出席午宴，中聯辦主任鄭雁雄親自在大樓門外迎訝，逐一與一眾金牌運動員握手。高台跳水金牌得主全紅嬋挽著三米板跳水金牌得主陳藝文，一邊步入中聯辦一邊密密酙，鄭雁雄遇上也是來自廣東的全紅嬋，除了握手還更拍拍她的肩膊。



鄭雁雄率領中聯主要人員在門口迎訝國家隊金牌運動員（馮子健攝）

步入中聯辦時，全紅嬋挽著陳藝文手臂，密密酙（馮子健攝）

鄭雁雄拍拍全紅嬋肩膊（馮子健攝）

一眾國家隊巴黎奧運金得主早上四出接觸本港市民、學生和運動員後，大約中午坐旅遊巴士抵達位於西環的中聯辦大樓，中聯辦主任鄭雁雄率領中聯辦高層人員包括副主任劉光源等在門外迎訝。他們逐一與金牌運動員握手，當運動員進入大樓後，在大樓外的記者隱約聽到大樓內傳出陣陣掌聲和歡呼聲，還有：「歡迎！歡迎！」

泳后張雨霏（右）步入中聯辦（馮子健攝）

乒乓波金牌得主孫穎莎（右二）（馮子健攝）

陳芋汐（拿白色手袋）、全紅嬋挽著陳藝文進入中聯辦大樓（馮子健攝）

全紅嬋挽著陳藝文進入中聯辦大樓（馮子健攝）

一眾運動員魚貫進入中聯辦大樓，全紅嬋與其高台跳水金牌拍擋陳芋汐、三米板跳水金牌得主陳藝文一起進入大樓，只見全紅嬋全程挽著陳藝文手臂密密酙，全紅嬋又不時四處張望。據記者觀察，鄭雁雄與金牌運動員逐一握手寒暄，當遇上同樣來自廣東的全紅嬋時。除了握手還拍拍她的肩膊。

金牌運動員在中聯辦逗留至大約下午2時，在約下午2時10分步出中聯辦。中聯辦主任鄭雁雄在大堂再次逐一與運動員握手，最後鄭雁雄率中聯辦官員步出中聯辦，面帶微笑、揮手目送運動員車隊離開，運動員亦在車上揮手致意。