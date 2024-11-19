賀一誠：明年續實施現金分享計劃　永久居民派1萬、非永居派6000

12月卸任的澳門行政長官賀一誠今日（19日）到立法會總結2024年施政工作及介紹2025年財政年度預算安排，表示相關財政安排已與候任特首岑浩輝商討及有共識，明年繼續實施俗稱「派錢」的現金分享計劃，永久居民派1萬澳門元，非永久居民派6000元，會預留相關財政撥款。



對於2025年財政年度預算安排，賀一誠表示繼續減收居民職業稅；退還2023年度稅額60%，上限14000澳門元；繼續水電單位補貼等。



賀一誠（澳門新聞局直播截圖）

賀一誠表示過去五載砥礪奮進，榮幸擔任特首職務，施政團隊秉承協同奮進、創新施政理念，歇心盡力。他指，五年施政裡遇上三年疫情，受到最大衝擊，但走出最困難低谷。他向中央、社會各界、市民、公職人員表示感謝，又對其他內地省市政府表示謝意。

他指出「一國兩制」是開創性事業，回顧25年歷程在中央領導及支持下、澳門居民努力下、特區歷屆政府奮鬥下，政治、經濟、社會、民生創造世界矚目成就，證明「一國兩制行得通、辦得到。他相信新一屆政府團結社會各界奮發同行、持正革新，推進強國復興不斷奮鬥。

回顧第五屆特區工作 賀一誠：經濟適度多元有新成效

回顧第五屆特區政府工作，賀一誠指本屆政府堅定不移、全面準確「一國兩制」方針，具高度使命感、責任感。他表示，政府不斷完善國安體系，有加強與內地、香港網絡的合作。

他指經濟適度多元發展取得成效，表示經濟適度多元發展作為首要任務，即使有疫情都從未鬆懈，任務落實到司、局級，認為任期內有新的成效。他表示本屆政府多維度推廣旅遊融合，推動旅遊業高質量發展，開拓國內外市場。此外，他指政府有完善博彩業營運，打擊非法網上博彩及跨境非法資金流動。

他表示民生事業邁上新台階，疫情令經濟及政府收入帶來挑戰，預算連續4年出現赤字，但政府推出不少民生政策，提高民生、教育、衞生支出。

澳門政府總部（梁鵬威攝）

過去築牢國安防線 多方位宣傳澳門以致旅客人數回升

他總結本年施政工作時表示，今年是澳門回歸25周年，學習三中全會精神是澳門重要任務，要充分發揮澳門優勢。他又稱過去一年有築牢國家安全防線，有序完善國家安全法律制度，不斷健全維護國家安全執行機制，要堅持底線思維，要加強防控、預警工作，管控各類風險。他表示，城市安全體系建設持續完善，確保大型活動安全舉行，加強區域警務運作，打擊違法活動。

他指經濟適度多元發展，多項措施落地，多方位宣傳澳門資訊，成功吸引內地、國際旅客回升。他表示1+4框架基本完成，要豐富非博彩元素，要擦亮澳門國際大都市金名片。

他又指過去有完成行政長官選舉法，順利完成第六任行政長官選舉；完善宣誓制度，確保有關人士愛國愛澳。