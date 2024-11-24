房協收緊富戶政策　新任主席凌嘉勤：也許有反響，但應該唔大

新一份《施政報告》提出收緊公屋富戶政策，除了考慮提高三倍富戶租金，亦研究降低富戶入息限額門檻。房協有32,600多個出租單位，新任房協主席凌嘉勤表示租約在富戶政策方面會寫得更清，形容社會非常接受善用公共房屋資源，「我覺得可能也許有啲反響，但我覺得應該唔會好大。」



凌嘉勤說房協不像房委會會有《房屋條例》，故收緊富戶政策大多是靠租約等處理，形容執行機制上有不同。（資料圖片/黃舒慧攝）

凌嘉勤出席電視錄影節目表示，房協大致會跟隨《施政報告》的房屋措施，包括屢次向隅的單人資助房屋申請購買者，將獲多發一個抽籤號碼，亦會收緊出租單位的富戶政策。

目前，房協的出租單位合共32,600多個，分佈在20個屋邨，人口約81,000。凌嘉勤說房協不像房委會會有《房屋條例》，故收緊富戶政策大多是靠租約等處理，形容執行機制上有不同。

新屋苑租約容許我哋去做呢方面工作，合約方面又會寫得清楚少少。 房協主席凌嘉勤

至於舊屋邨如何處理，凌嘉勤認同要小心處理和研究，基本上有方法可以處理到。

要善用公共房屋資源呢，我覺得呢個大原則社會宜家非常接受，我覺得可能也許有啲反響，但我覺得應該不會好大。 房協主席凌嘉勤

房協未來5年有17,000個單位落成。圖為2020年入伙的綠怡雅苑 (房協圖片)

房協未來5年有17,000個單位落成，當中9,000個用作安置北部都會區受清拆影響居民，讓他們優先申請租屋及出售。凌嘉勤表示來五年是房協建屋高峰，形容及時落成有挑戰，政府已承諾免地價減輕財政負擔，如5年後仍有單位未出售，可在市場上售賣。

凌嘉勤指，房協雖現金流有壓力，但當項目落成現金會回籠，未來財政狀況相信是穩健。（資料圖片）

他說樓市永遠有高有低，房協一旦「起好就推」，雖現金流有壓力，但當項目落成現金會回籠，房協未來財政狀況相信是穩健。他提到安達臣道「朗然」項目料明年揀樓，至於未來其他資助出售房屋定價機制會否調整，他說正跟政府商討，明年首季推售的新項目會沿用現有機制。

也許我哋年長嘅住戶，佢哋想喺大灣區養老，如果去到一個數量時，會唔會我哋諗呢樣嘢，我唔排除呢個可能性。可能我哋房協做嘅就係維持一個鄰舍結構，一個社區結構，不是好散咁，呢度有啲人住。 房協主席凌嘉勤

長遠而言，凌嘉勤認為若果較多年長港人想在大灣區養老，房協可考慮在大灣區建屋，其中一個選擇是長者屋，但可能要五年後才推行。