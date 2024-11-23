凌嘉勤：房協無計劃參與北都「片區開發」　稱土地遠未到供過於求

政府以「片區開發」模式加快北部都會區建設，並已物色3個分別位於粉嶺北、洪水橋/厦村和新田科技城的片區作為試點。房協主席凌嘉勤今日（23日）在電台節目表示，房協無計劃參與「片區開發」。對於社會討論土地供應問題，他指目前土地遠遠未到供過於求。



政府推動北部都會區發展。

造地與賣地是不同步驟 需有基建才可讓人入住

凌嘉勤在節目中表示，房協無計劃參與北都「片區開發」，但會重點協助政府建設轉用安置屋苑，應對未來北部都會區發展引致的清拆及搬遷問題。

此外，他表示土地遠遠未到供過於求，指私人樓價有起跌，樓價升時會被搶購，樓價跌時少人購買，但需求依然存在。他指出政府造地與賣地是不同步驟，政府造地需要建設公路、供水、排水、供電，以及建設社區服務設施，該地才可建屋讓人入住。

凌嘉勤。

重建屋邨重視鄰里關係

另外，房協重建計劃方面，凌嘉勤表示安置措施會以人為本，例如啟德興建中的安置屋邨，會用作安置受真善美村重建影響的居民，表示啟德新發展區即將落成，希望可協助紅磡、土瓜灣屋邨的重建，亦要小心規劃。他續稱，部分屋邨樓齡高，明白居民對街坊、屋邨有感情，在可行情況下希望將居民安置到同一屋邨，以保持其鄰里關係。

房協財政方面，凌嘉勤表示開支已經減少逾一成，會檢視非核心商業資產可否變賣，有信心財政情況會持續改善，令承擔的公屋項目「準時交貨」。