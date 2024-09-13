前規劃署長凌嘉勤當選房協新主席　港鐵前行政總裁梁國權任副主席

香港房屋協會今日(13日)舉行周年委員大會，並選出新一屆監事會委員。監事會隨即舉行今屆首次會議，規劃署前署長凌嘉勤獲選為房協主席，副主席則由港鐵前行政總裁梁國權出任，任期三年。



凌嘉勤表示，期望繼續秉承房協的社會使命，以「創建宜居．永續共融」為目標，為港人提供多元房屋及建設共融社區。



房協今日舉行周年委員大會，並選出新一屆監事會委員。(房協提供)

前主席陳家樂轉任監事會委員

房協今日舉行第72屆周年委員大會，並選出新一屆監事會委員。監事會隨即舉行今屆首次會議，凌嘉勤和梁國權分別獲選為房協主席及副主席，任期三年，會議上並委任新一屆執行委員會委員。而上任主席陳家樂則獲選為監事會委員。

凌嘉勤獲選為房協主席，任期三年。（資料圖片）

凌嘉勤：為市民提供多元房屋及建設共融社區

凌嘉勤表示，感謝房協委員的支持和信任，指能夠擔任房協主席是他的榮幸，同時亦感到任重道遠。他又亦感謝前主席陳家樂任內帶領房協克服不少挑戰，為房協的長遠發展作出貢獻。

凌嘉勤期望在未來繼續秉承房協的社會使命，以「創建宜居．永續共融」為目標，為香港市民提供多元房屋及建設共融社區，並推動創新思維和可持續發展。

凌嘉勤為前規劃署署長，亦曾出任港深合作策略規劃顧問，協助政府制訂《北部都會區發展策略》。他自2017年加入房協成為委員，並於2018年1月起出任執行委員會成員，同年9月獲選為房協副主席和委任為提名委員會成員。

梁國權獲選為房協副主席。（資料圖片）

而新任副主席梁國權，港鐵公司前行政總裁，於1996年加入房協，期間多次獲委任為監事會及執行委員會成員，並曾於2012年至2018年出任房協副主席。