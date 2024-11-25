中投祁斌空降中聯辦後首亮相　倡灣區上市公司用香港優勢「出海」

中投公司前副總經理祁斌空降中聯辦約兩周後，今日（25日）首次以副主任身份亮相粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。他建議上市公司加大對生命健康、人工智能、綠色科技的研發投入，並把握中央惠港政策，深度參與兩地市場互聯互通，利用香港的優勢「出海」，而且持續提高營運水平，以良好業績展示社會責任擔當。



11月25日，中聯辦副主任祁斌（左）出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇，同場包括財政司司長陳茂波（右）。（蘇煒然攝）

11月25日，中聯辦副主任祁斌（右三）出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇，同場包括財政司司長陳茂波（左三）。（蘇煒然攝）

11月25日，中聯辦副主任祁斌出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

囑灣區上市企業提高營運水平 展示社會責任擔當

祁斌在論壇上向與會的大灣區上市公司提出四點建議。首先，企業要持續提高營運水平和發展質量，以良好業績展示社會責任擔當，提升投資效益，回報投資者的信任。

11月25日，中聯辦副主任祁斌出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

其次，祁斌認為企業要真正切實推動參與大灣區融合發展，提升市場一體化水平。他說規則銜接和機制對接是大灣區建設的重中之重，希望企業發揮熟悉兩地市場和規則的優勢，趁著修訂CEPA的東風，充分利用兩地經濟型態的互補性，以及中央惠港政策，積極拓展大灣區市場，且深度參與兩地金融市場互聯互通。

11月25日，中聯辦副主任祁斌出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

倡大灣區上市公司利用香港優勢「出海」

祁斌亦建議大灣區上市公司加大對生命健康、人工智能、綠色科技的研發投入，促進資源向新興產業領域匯聚。最後他說香港作為全球自由度最高的經濟體，擁有遍布全球的投資者群體和經貿網絡，又與國際投資和經貿規則順暢銜接，故在協助中國經濟走出去方面有無與倫比的作用。

11月25日，中聯辦副主任祁斌出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

他希望大灣區上市公司積極利用香港優勢「出海」，拓展東盟、中東、拉丁美洲等新興市場，「緊緊抓住國家改革發展帶來的歷史性機遇」。

11月25日，中聯辦副主任祁斌出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

11月25日，財政司司長陳茂波出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

陳茂波歡迎大灣區企業來港設總部 將研措施推動

出席同一活動的財政司司長陳茂波致辭時說，大灣區經濟規模相當於中等規模的發達經濟體，開放程度高，創科能力強，大灣區企業將是國家開放的「排頭兵」。至於香港的角色，他說國家支持香港在對外開放中發揮作用，可以為各個內地企業進軍海外創造更大價值和機遇。

11月25日，財政司司長陳茂波出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

他建議香港推動更多金融市場改革、匯聚更多海內外資金，支持企業發展需要，積極推進對國家新興產業發展有利的政策。

11月25日，財政司司長陳茂波出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

陳茂波又稱，香港是全國企業「出海」首選基地，現時不少內地企業已經把供應鏈和產業鏈佈局，移到全球南方國家和「一帶一路」國家，香港有世界頂級專業服務團隊，歡迎和支持大灣區企業到港建立國際業務總部和供應鏈管理中心，港府亦會進一步研究推動有利企業的措施。

11月25日，中聯辦副主任祁斌（中）出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇，同場包括財政司司長陳茂波（左）。（蘇煒然攝）

11月25日，中聯辦副主任祁斌（中）出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇，同場包括財政司司長陳茂波（左）。（蘇煒然攝）

他指香港要扮演好「超級增值人」和「超級聯繫人」的角色，鞏固與先進經濟體對接的同時，開拓更多新資金來源，支持香港和大灣區企業開拓東南亞和中東市場。