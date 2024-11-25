消息：政府周五動員地產商、國企　簽意向書支持北部都會區發展

北部都會區明年至少有一個片區招標。消息指，政府邀請本地發展商、銀行界、國企、中資建築商代表等，周五（29日）考察北部都會區，並簽署支持北都發展的意向書。近年賣地頻頻流標，有議員相信簽訂意向書，能令政府更掌握企業對參與北都項目的興趣。



北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

北部都會區明年至少一個片區招標

政府在新田科技城、洪水橋及粉嶺北選取三幅10至20公頃土地作爲試點，其中洪水橋和粉嶺北已經開始收地，預計明年至少有一個項目可以招標。

北部都會區｜發展局期望今年底前開展新田科技城首階段工程。圖中紅色部分為第一階段發展區域。(發展局圖片)

消息：政府動員地產商、國企 簽意向書支持北都

消息指，財政司司長陳茂波將帶團與獲邀的本地發展商、中資銀行、中資建築商及外資企業代表等，參觀北部都會區，包括河套區港深創科園、洪水橋/厦村新發展區，介紹三個片區開發試點，率先了解發展規劃，畢竟發展北都涉及土地平整、銀行融資。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

行政長官李家超當日宴請企業代表午宴，之後政府將動員出席的企業代表，簽署意向書支持及有興趣參與北部都會區發展。除政府與企業簽署外，企業之間亦會簽署意向書。

民建聯新界北立法會議員劉國勳。（廖雁雄攝）

劉國勳：簽意向書令政府更掌握企業對北都興趣

近年賣地頻頻流標，民建聯新界北立法會議員劉國勳相信今次簽訂一般意向書，政府能更掌握企業對參與北都項目的興趣，可望日後更順暢地與企業洽談、推展片區發展，而政府親自率團考察可以讓不同企業更了解北都的潛力，相信有助企業思考投資北都，並結合企業的自身發展方向和長處，考慮如何投入北都的建設。

劉國勳認為今次活動讓外界看到發展商、企業、銀行等商界都願意投入參與建設北部都會區，對北都融資、片區發展等方面起正面作用，形容類似以往引進重點企業辦公室舉行的「重點企業夥伴簽約儀式」，對北都日後的實際建設有正面作用。