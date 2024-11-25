政府研設無抵押個人貸款上限　梁熙倡外傭最多只可借呢個數！

財經事務及庫務局局長許正宇今日（25日）發表網誌，表明會加大力度處理過度借貸問題，正研究根據借款人的每月收入作基準，設立無抵押個人貸款的借款上限，計劃明年上半年展開諮詢。



一直跟進外傭過度借貸問題的民建聯立法會議員梁熙，參考外傭月薪後，建議放貸上限應為1,623元乘以外傭餘下合約期數，並爭取建立外傭不良借貸紀錄資料庫，供僱主查閱。



民建聯立法會議員梁熙一直跟進外傭借貸牽連僱主被滋擾個案，他建議將外傭每月還款上限訂為1,623元，以及建立外傭不良借貸紀錄資料庫，供僱主查閱。（黃浩謙攝）

倡外傭每月最多還款1,623元

許正宇在網誌指，局方正研究根據借款人的每月收入作基準，設立無抵押個人貸款的借款上限，同時研究規定放債人須主動向諮詢人核對同意書的真確性，以加強保障貸款諮詢人。

立法會議員梁熙早前接獲大批外傭僱主求助，指有外傭墮入新型詐騙陷阱。（廖雁雄攝）

今年四月，梁熙連同黨友立法會議員顏汶羽向政府提議，參考新加坡為外傭借貸金額總數設立上限。

民建聯立法會議員梁熙。（資料圖片/黃浩謙攝）

梁熙建議上限可以參考本港一般借貸慣例，以月薪20倍分60期還款計算，外傭每月最低工資4,870元，每月還款上限應為1,623元，而放貸上限則應為1,623元乘以外傭餘下合約期數，以防止外傭過度借貸，無力償還而連累僱主。

倡設外傭不良借貸記錄資料庫

梁熙認為立法需時，為免更多外傭及僱主受害，有必要先處理非法的借貸公司，建議當局要求本地電訊商封鎖非法借貸公司網站及應用程式，以防再有人跌入陷阱。

民建聯立法會議員梁熙。（資料圖片/黃浩謙攝）

他建議除了立法，政府應考慮建立外傭不良借貸記錄資料庫，供僱主查閱。他相信若外傭知道借貸或會影響工作機會，借貸前會三思。