涉向外傭濫收佣金　職業介紹所兩人被定罪　勞工處：已撤銷牌照

勞工處今日（25日）表示，已撤銷位於上環的Saiko Hong的職業介紹所牌照。該職業介紹所的持牌人及一名相關人士，早前因企圖向一名外籍家庭傭工濫收佣金被定罪，故此被撤銷牌照。翻查資料，涉案兩人因違反《僱傭條例》及《刑事罪行條例》，於今年3月被裁定罪名成立，共被判罰款1.6萬元。



上環一間職業介紹所涉向外傭濫收傭金，被撤銷牌照。（資料圖片／張浩維攝）

持牌人等被判罰1.6萬元

勞工處於2022年9月接獲一名外傭投訴，指位於上環的Saiko Hong向其濫收佣金。經調查後有足夠證據顯示，有關職業介紹所的持牌人，以及一名該持牌人的相關人士企圖向該名外傭濫收佣金，勞工處遂決定提出檢控。兩人因違反《僱傭條例》及《刑事罪行條例》，於今年3月在東區裁判法院被裁定罪名成立，共被判罰款1.6萬元。

勞工處今日表示，已撤銷位於上環的Saiko Hong的職業介紹所牌照。該職業介紹所的持牌人及一名持牌人的相關人士早前因企圖向一名外籍家庭傭工濫收佣金被定罪，故此被撤銷牌照。

勞工處提醒職業介紹所的經營者須時刻遵守法例及《職業介紹所實務守則》的規定。處方發言人表示，如有合理理由信納職業介紹所的持牌人或擬作為持牌人的人士、有關連人士或受僱人員曾違反規例，例如濫收求職者佣金、無牌經營等，可拒絕發牌或續發牌照，或將牌照撤銷。