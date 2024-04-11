外傭跳工當黑工趨升、借錢不還殃及僱主　民建聯倡設專門機構監管

香港有幾十萬家庭聘請外傭照顧長者、分擔家務，惟民建聯近日接獲多宗僱主求助個案，稱受外傭跳工、借貸、做「黑工」等問題困擾，當中涉及外傭借貸逾十萬元後失蹤。該黨立法會議員梁熙、顏汶羽今日（11日）連同業界多個組織召開記者會，促請政府參考新加坡限制外傭借貸金額及成立「外籍傭工事宜監管局」，減省跨部門繁複工序，及在「黑工」熱門地點加強「放蛇」。



外傭跳工轉當「黑工」

梁熙表示，近日接獲多宗外傭失蹤、跳工、借貸、做「黑工」等求助個案，指業界追查下發現，懷疑有外籍不法集團，以上萬港元高額報酬慫恿同鄉，甚至在語言學校接觸外傭，建立關係後即利誘外傭成為「黑工」。

梁熙續指，集團會安排「黑工宿舍」讓外傭在港逾期居留，擔心外傭以此形式在港從事「黑工」有上升趨勢，最終令僱主除白白浪費申請外傭來港的時間外，亦蒙受中介費用及機票等金錢損失，期望政府跟進相關情況。

國際家庭服務業持續發展聯會、國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤表示，疫情至今，外傭失蹤個案數字有明顯增加，當外傭突然失蹤後，大多數僱主會收到財務公司要求還款的信件，不少僱主在外傭的社交平台照片得知，外傭離職後未按守則要求返回家鄉，反而到澳門、深圳等從事「黑工」。

外傭訛稱急需回鄉奔喪 借貸後斷聯

苦主之一的全港商會總會長劉麗斯表示，她聘請的外傭失蹤前聲稱急需回鄉出席喪禮，更向她借款約兩萬元，怎料該名外傭「回鄉」後突然斷聯，其後劉麗斯一家陸續收到財務公司信件，最後才得知該名外傭前後共向財務公司借貸七萬元。

國際政商勞資事務和諧關愛會主席伍嘉慧補充同類個案例子，稱有外傭成為「十五日仙」，即在僱主家工作十五天後便失蹤，更以僱主地址借貸，後來被發現成為「黑工」；最嚴重的個案是，有僱主因外傭而遭15間財務公司追債，涉款逾10萬元。

業界斥入境處舉報「黑工」要求繁複

不過，林夏瑤表示業界向入境處舉報外傭成為「黑工」時的困難重重，稱入境處要求舉報人詳細提供「黑工」的姓名、工作時間、工作地點、照片，認為這反而打擊舉報人的的意欲。

顏汶羽促設專責部門、借貸上限等

民建聯顏汶羽表示，外傭事宜牽涉勞福局、勞工署、消委會、入境處等多個政府部門，但部門間的資訊較難即時互通，建議政府設立專責部門「外籍傭工事宜監管局」，一站式處理培訓、僱主求助、查詢等事宜。他又建議政府參考新加坡做法，限制外傭借貸金額，建議以外傭兩個月薪為上限，避免過度借貸。他又促請政府加強「放蛇」，巡查「黑工」熱門地點，加大打擊力度。