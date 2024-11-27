沙頭角禁區遊｜禁區紙審批研減至2日 年底人面識別過關

沙頭角開放計劃每日旅遊限額增至3000人。鄉議局主席、立法會議員劉業強今日（27日）在立法會提出質詢，關注會否增撥資源改善區內交通基建，以及如何促進旅遊發展等。



保安局局長鄧炳強表示，至今有13.4萬人到訪沙頭角，形容反應正面，未來可檢視禁區紙申請審批期可否縮減至兩日。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，歡迎任何促進沙頭角旅遊的建議，包括考慮引入觀光船。



11月27日，保安局局長鄧炳強出席立法會會議。（盧翊銘攝）

望創新科技取代人手查檢

會議上，鄧炳強表示沙頭角開放計劃至今有13.4萬人到訪，為方便沙頭角居民或工作人士出入中英街，年底將推出人面識別計劃，持有效禁區許可證，經預先登記可以無感出入檢查站，希望探討以創新科技取代人手查驗。

11月27日，工聯會立法會議員郭偉强出席立法會會議。（盧翊銘攝）

工聯會立法會議員郭偉强關注，人面識別系統出入中英街的安排會否擴展至旅客。鄧炳強表示，中英街檢查站不是關口，居住、工作有需要的人才會持有出入境證件，明白香港市民、旅客有興趣去中英街旅行，但由於該處沒有兩地分隔設施，旅客可能無意間走到內地範圍，擔心惹法律責任。

11月27日，旅遊界立法會議員姚柏良出席立法會會議。（盧翊銘攝）

檢視禁區紙審批期減至2日

旅遊界立法會議員姚柏良期望政府讓旅行社即日申請辦理禁區紙，便利旅客。

鄧炳強指，目前三日申請流程有審核過程，至於可否變成二日審批，他認為將來有空間檢視。

11月27日，保安局局長鄧炳強出席立法會會議。（盧翊銘攝）

馬逢國：僅13.4萬人到訪屬浪費資源

選委界立法會議員馬逢國指，多年來只有13.4萬人到訪沙頭角是浪費資源，促與深圳研究重新規劃沙頭角。而劉業強追問旅遊配套，會否引入大型觀光船推動沙頭角附近海島旅遊。劉震表示，歡迎任何建議，包括考慮引入觀光船。