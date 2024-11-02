沙頭角紅花嶺郊野公園　探赤麂、二戰碉堡及戰壕　鉛礦洞年內開放

位於沙頭角的紅花嶺郊野公園今（2日）開幕，設有紅花嶺和蓮麻坑兩條郊遊徑，沿途可欣賞芒草、紅杜鵑、二戰時期的抗日遺跡及二級歷史建築麥景陶碉堡。公園亦孕育超過500種動植物，包括草鶯、赤麂、紅隼等。至於19世紀開發的蓮麻坑鉛鑛洞，預計年底完成活化開放。



有團體率先體驗紅花嶺郊野公園兩條行山徑，並且沿途執拾垃圾。(黃浩謙攝)

紅花嶺郊野公園佔地約530公頃，位於新界東北的沙頭角，北面與深圳梧桐山山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園，是香港第25個郊野公園。漁護署今（2日）舉行開幕禮暨「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰啟動禮，鼓勵市民透過遠足探索紅花嶺。參加遠足挑戰的市民，4個月內在公園打卡4至8個站點，可以換取禮品。

謝展寰表示紅花嶺郊遊徑的蓮麻坑鉛礦洞完成活化。(黃浩謙攝)

出席開幕禮的環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，紅花嶺郊野公園有超過500種動植物，公園成立的意義重大，是深港兩地生態融合的里程碑。漁護署將逐步在公園建設遠足徑網絡及觀景點等康樂設施，預計紅花嶺郊遊徑的蓮麻坑鉛礦洞年底完成活化開放，讓市民了解工業採礦歷史，以及礦洞的的蝙蝠生態。

深圳市人民政府副秘書長產耀東致辭時表示，深圳梧桐山與香港紅花嶺山脈相連、溪水相通，人文相親，這個郊野公園寄託深港兩地對美好生態環境的共同嚮往。

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郊野公園設兩條行山徑 窺探二戰抗日遺跡

紅花嶺郊野公園設有兩條行山徑，其中紅花嶺郊遊徑長3.5公里，步行需時2小時。根據漁護署的評分，以5分為最高分，郊遊徑在難度及坡度均獲得4分，代表對行山人士有一定挑戰。沿路可欣賞二戰時期2個日軍的機槍堡、戰壕、昔日的暸望所，以及遠眺深圳市梧桐山風景區。

二戰時期日軍機槍堡。(漁護署相片)

公園亦孕育超過500種動植物，包括赤麂。(漁護署影片截圖)

紅花嶺郊遊徑起點：

可乘搭公共交通工具前往沙頭角公路－石涌凹段的担水坑站，再經山咀村路步行約30分鐘前往郊遊徑起點

專線小巴路線 - 55K

九巴路線-78K, 277A, 78S (特別班次)



▼ 紅花嶺郊遊徑風景 ▼



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遊蓮麻坑郊遊徑 年底可到訪鉛礦洞

另一條蓮麻坑郊遊徑較短，全長2.6公里，需時約1個半小時，綜合難度及坡度同樣評為4分。沿着郊遊徑拾級而上，可以俯瞰昔日梯田痕跡，與邊境外的繁華深圳城市風貌形成強烈對比。遠足人士可以參觀2009年被評為二級歷史建築的麥景陶碉堡，以及蓮麻坑鉛礦洞。

二級歷史建築麥景陶碉堡。(黃浩謙攝)

二級歷史建築麥景陶碉堡。(漁護署影片截圖)

紅花嶺的採礦歷史最早可追溯到19世紀，1940年代已興建了多個工作層、隧道及豎井。蓮麻坑鉛礦洞是香港規模最大的鉛礦場，直至1960年代荒廢，逐漸成為蝙蝠棲息地，更於1994年被列為具特殊科學價值地點。礦場附近的蓮麻坑村，是一條有超過300年歷史的客家村落，同樣值得遊覽感受。

蓮麻坑鉛礦洞。(漁護署影片截圖)

蓮麻坑鉛礦洞。(漁護署相片)

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蓮麻坑郊遊徑起點：

專線小巴路線 – 59K (請於上水火車站乘搭標示為往蓮麻坑的班次)

在上水站乘搭專線小巴在邊境禁區前下車，沿連接路徑步行約20分鐘前往蓮麻坑村，到達郊遊徑起點。



由於蓮麻坑村附近的一段蓮麻坑路仍屬邊境禁區範圍，專線小巴路線59K的乘客必須持有有效的邊境禁區許可證才能乘坐小巴進出蓮麻坑村，否則需於邊境禁區前上或下車使用連接路徑步行前往或離開蓮麻坑村，遠足人士需要留意現場路標。



更多有關紅花嶺郊野公園的自然景觀、郊遊徑路線及交通等，可以瀏覽漁護署網站。

▼ 蓮麻坑村風景 ▼

