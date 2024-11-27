滙豐「大班」王冬勝接任港大校委會主席　換走石禮謙等五名校委

香港大學校政風波有新進展，《香港01》獲悉香港上海滙豐銀行主席王冬勝將接替王沛詩，出任港大校務委員會主席。政府其後出稿證實王冬勝接任，並宣布換走趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡五名校委。



同時，新委任李天柱、施榮懷、陳仲尼、黃錦沛及容永祺加入港大校委會。港大校監、行政長官李家超形容六名新校委將為港大「帶來新氣象」。



2023年10月1日，香港大學國慶日升旗禮，港大校長張翔（右二）、港大校務委員會主席王沛詩（左二）出席。（港大圖片）

港大校政風波惹關注 王沛詩任期今年完結

港大校政風波今年愈演愈烈，由校委會副校長任命爭議，到校長張翔被指控管治失當，折射張翔與王沛詩任主席的校委會不和。

政府6月11日成立由教育局常任秘書長及大學教育資助委員會主席組成的小組，就港大內部運作爭議事宜調查研究，介入事件，就「改善措施和良好做法」提出建議。張翔與王沛詩九月初就副校長人選達成和議。

李家超感謝小組努力不懈協調港大內部運作，加強溝通，協助解決問題，引領共識，並取得成果。小組將繼續工作，協助新組成的校委會及校方配合運作，推動港大不斷提升管治效能。

滙豐「大班」王冬勝接任港大校委會主席。（資料圖片/余俊亮攝）

王冬勝將出任港大校委會主席 換走石禮謙等五名校委

現任港大校委會主席王沛詩的任期，將於今年12月31日完結。行政長官李家超今天（27日）宣布以香港大學校監的身分，委任王冬勝接替王沛詩出任港大校委會主席，明年1月1日起生效，為期三年。

換走的除了王沛詩，還有五名港大校委會成員，包括趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡。

新委任香港國際航空學院校長李天柱、身兼全國政協常委的廠商會永遠名譽會長施榮懷、民建聯選委界立法會議員陳仲尼、薪酬趨勢調查委員會主席黃錦沛，以及身兼全國政協委員的考評局主席容永祺，一共五人加入港大校委會。

王冬勝最近一次露面，是周一（25日）隨特首率領的商界大灣區考察團往廣州，期間與中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明見面，和與特首李家超握手。（政府新聞處相片）

李家超：港大新校委帶來新氣象

李家超形容，六名港大校委會新成員將「帶來新氣象」，讚揚他們是社會精英，擁有個人卓越的能力及豐富經驗，期望新任命帶來港大管治新氣象、新動力，開啓管治新篇章，帶領港大精益求精，推動港大再創高峰。

李家超感謝將卸任的六名港大校委及各成員一直努力推進港大持續發展，見證學術研究方面的卓越成績。港大在國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）公布的2025年QS世界大學排名中，躍升九位至第十七位、創歷史新高。

他說港大為香港、國家以至全球培育社會精英和未來領袖，成績輝煌，貢獻力量，建設香港成為國際專上教育樞紐。

香港大學表示，尊重校監李家超就校務委員會主席和五位成員的委任決定。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港大：尊重李家超決定 我們會繼續追求卓越作貢獻

香港大學表示，尊重校監李家超就校務委員會主席和五位成員的委任決定，「我們會繼續在學術研究、人才培育和國際合作等方面追求卓越及作出貢獻。」

行政長官李家超以香港大學校監的身分，委任王冬勝接任港大校委會主席。（資料圖片）

王冬勝本身有多項公職

王冬勝是香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席。他先後在金融管理局香港金融學院、貿易發展局一帶一路及大灣區委員會、總商會、 公益金及香港銀行學會等出任公職。2023年，他獲得嶺南大學頒授榮譽工商管理學博士學位，以及獲得香港恒生大學頒授榮譽法學博士學位。

他同時是全國政協委員兼農業和農村委員會副主任、中國銀行業協會理事，以及中山大學嶺南(大學)學院國際顧問委員會成員。