長者院舍券有申請者等逾7個月　林素蔚斥離譜促社署檢討服務質素

審計署今日（27日）發表新一份審計報告，審查社署的長者院舍照顧服務券計劃。A4聯盟立法會議員林素蔚認為，長者院舍照顧服務券計劃旨在紓緩長時間輪候院舍問題，但根據報告，現時出現護理質素差、服務券申請等候時間長、收費高於價目表等問題，直言難以接受。



A4聯盟立法會議員林素蔚（馮子健攝）

林素蔚指，審計報告顯示，有個案影響護理專業質素，例如有長期病患老人失禁，按照指示應每日換6次尿片，但有院舍就只換1至3片。她直斥事關尊嚴問題，認為護理、照顧做得不到位。

其次，她表示照顧服務券申請時間平均為43日，但卻有人等待逾7個月，令人質疑照顧服務券是否形同虛設，提出是否需要增設。

報告審視了30名院舍券持有人，在2023年4月至2024年3月期間的相關記錄，發現其中6人被以高於價目表所示價格收取消耗品費用，涉及兩間認可服務機構，多收的費用總額為2,703元，每人介乎68元至1,871元不等。對此，林素蔚直言離譜，並促請社署等部門檢視不同服務提供者的質素，同時要加快檢討。她表示，雖然照顧服務券又增加約1,000張，但政府無公佈成效及使用率如何等，促社署盡快回應。