調查指僅三成受訪婦女願生二胎　機構倡擴日間幼兒教育及照顧服務

政府近年鼓勵生育，香港保護兒童會發布調查，了解18至45歲、已生育一胎的婦女，生育第二胎的意願，結果發現，只有約三成人表示會考慮再生多一個孩子。婦女決定不會或者猶豫是否生育第二胎，主要是基於經濟壓力、教育及管教壓力、居住環境太細、難兼顧工作及育兒等壓力。



香港保護兒童會建議，政府盡早擴充日間幼兒教育及照顧服務， 包括增加幼兒中心的名額、長全日制幼兒學校的學額分配，以分擔家庭育兒壓力；並建議政府參考長者醫療券的運作模式，增設兒童醫療券。



香港保護兒童會調查發現，只有約三成婦女表示會考慮再生多一個孩子，婦女決定不會或者猶豫是否生育第二胎，主要是基於經濟壓力、教育及管教壓力、居住環境太細、難兼顧工作及育兒等壓力。（香港保護兒童會提供）

香港保護兒童會今年5月14日至6月7日期間進行網上問卷調查，了解18至45歲、已生育一胎的婦女，生育第二胎的意願，最終收回1,264份有效回應。

調查結果發現，有逾三成受訪者表示不會考慮多生育一個孩子，近三成半人稱未決定，有約三成人則表示會考慮。

調查也指出，婦女不會考慮或者猶豫是否生第二胎，主要是因為有經濟壓力、其次是教育及管教壓力、居住環境太細、難兼顧工作及育兒、以及日間幼兒照顧服務不足。

政府近年鼓勵生育。（資料圖片/高仲明攝）

受訪者認為最有效提升生育意欲的政府措施，包括提供育嬰假及家長假、 延長及落實全薪侍產假和產假、設立兒童醫療券、增加子女免稅額、設立奶粉津貼、及增加日間幼兒照顧服務名額。

至於最能幫助在職家長育兒的家庭友善僱傭措施，則分別包括彈性工作時間、容許居家或遙距辦公、增加有子女的員工的年假日數、為員工及其家人提供醫療保障、以及提供託兒服務。

香港保護兒童會總幹事周舜宜表示，綜觀調查結果，建議政府盡早擴充日間幼兒教育及照顧服務。（資料圖片/江麗盈攝）

香港保護兒童會總幹事周舜宜表示，綜觀調查結果，建議政府盡早擴充日間幼兒教育及照顧服務， 包括增加幼兒中心的名額、長全日制幼兒學校（上課時數為每周5.5日、每天上午8時至傍晚6時）的學額分配，以分擔家庭育兒壓力。

周舜宜續指，長遠而言， 商界應普及家庭友善僱傭措施， 減少女性在就業與照顧子女之間的拉扯， 共同應對本港低生育率及勞動力萎縮的情況。

此外，該會也建議政府參考長者醫療券的運作模式，增設兒童醫療券，每年注資指定金額，減輕育兒家庭的經濟負擔，同時確保兒童能適時就醫。