大灣區考察團｜陳國基：讓商界加深了解內地　強調沒要求承諾投資

行政長官李家超周一（25日）起率領商界訪問大灣區三天，政務司司長陳國基今日（27日）總結行程指，今次考察讓本港商界、金融界加深對內地的了解，認為目標已達到，又強調沒有要求商界作出投資承諾。



特區政府與香港工商界大灣區考察團第二日行程。（陳國基Facebook）

指行程目的是讓商界與大灣區城市深入交流

陳國基在行程完結後見傳媒，指今次行程先出席粵港澳深化合作交流會，再到佛山、廣州、東莞、惠州和深圳考察。他表示，今次行程是融入國家發展大局的舉措，並已達到目的，讓香港商界、金融界、商會代表與大灣區城市深入交流，尋求合作機會。

此行見證了兩地企業達成126個經貿項目，總值超過1,000億元人民幣。陳國基鼓勵兩地商界繼續合作，鼓勵灣區企業善用香港獨特優勢尋找商機。他說，到訪的城市有官員詳細介紹當地的規劃和發展，有何強項及如何加強發展，片區發展亦成熟成功，商界能看到大灣區城市有甚麼合作機會，反應正面。而考察團亦向各城市推介香港的優勢，包括中國唯一普通法地區，低稅率以及優秀的專業服務，能幫內地企業透過香港走出去。

對於今次大批商界人士隨團，陳國基強調沒有行程純屬介紹和交流，沒有要求商界作出投資承諾，而是要讓他們增加對內地的認識，從中看到合作商機。

李家超率領政府和工商界訪問大灣區（陳國基Fb圖片）

周五動員簽署支持北都意向書 陳國基：宣傳活動

政府周五（29日）動員地產商、國企簽署支持北部都會區發展的意向書，陳國基形容是「宣傳活動」，有本地、內地及外資機構參與，財政司正籌劃具體安排，有消息會再公布。

至於政府委任港大校務委員會新主席及5位成員，陳國基感謝現任成員，指港大在世界大學排名上升是他們的功勞，又表示學校有時候要更新成員，藉更換成員帶來新景象有更好發展，認為是正常做法。