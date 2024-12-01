一簽多行｜陳茂波：本地消費表現仍須提升　料惠港措施添經濟活力

深圳「一簽多行」今日（1日）起恢復，並擴展至持居住證的深圳非戶藉居民。財政司司長陳茂波表示，新措施為本地旅遊、零售、餐飲等相關行業帶來支持，也促進港深兩地人員更便捷暢達的雙向往來，經濟和人文交流上更緊密。他說今年本港經濟總體溫和增長，惟本地消費和服務輸出表現仍須提升，料中央一系列支持本港旅遊業發展措施，加上各行業積極創新、提升效率和服務，將為本港經濟增添活力。



陳茂波今天在網誌表示，積極發展新產業、開拓新市場和物色新伙伴，將為香港開創經濟新增長點。（陳茂波網誌）

陳茂波今天在網誌表示，積極發展新產業、開拓新市場和物色新伙伴，將為香港開創經濟新增長點。特區政府正努力在全球各地推廣香港，說好香港故事。過去兩年多，先後走訪歐美，以及中東、東南亞等「一帶一路」地區招商引資、拓展聯繫，加強宣傳香港在金融、貿易、專業服務和創科等方面的優勢和最新發展。

陳茂波說香港是便捷連接內地和國際市場的通道和協作平台，是香港的獨特優勢之一。（陳茂波網誌）

他說香港是便捷連接內地和國際市場的通道和協作平台，是香港的獨特優勢之一。航空方面，現時香港機場連接全球200個航點，客運量約於今年底恢復至疫情前水平。隨著香港國際機場三跑系統啟用，將更好承接未來逐步增加的旅客量和貨運量，支持香港國際航空樞紐的發展。隨著系統陸續投入運作，香港國際機場的處理能力到2035年將增加五成，達至每年1億2千萬人次旅客和1千萬噸貨物的處理量。

陳茂波預告今年到明年上半年，本地航空公司還新增到內地西寜、舟山、黃山、老撾萬象、美國達拉斯，以及印度海德拉巴的航班。（廖雁雄攝）

陳茂波說政府正鼓勵航空公司開設更多航點和增加航班，支持香港的整體發展，預告今年到明年上半年，本地航空公司還新增到內地西寜、舟山、黃山、老撾萬象、美國達拉斯，以及印度海德拉巴的航班。對外的航點增加，將讓本港航空服務的網絡更廣更遠，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐的地位和競爭力，促進本港對外的經貿合作和人文交流。