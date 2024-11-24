AI教父黃仁勳與陳茂波落深水埗　嘆啤酒、小炒講創科｜政壇諸事町

AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達行政總裁黃仁勳，昨天（24日）來港接受科大頒授榮譽博士學位後，晚上與財政司司長陳茂波到深水埗嘆地道小炒、風味菜式，交流對創科發展和人才培育的看法。陳茂波形容這個餐聚組合代表香港正推動建立蓬勃創科生態圈的兩個重要元素：創新視角、人才匯聚。



11月23日晚上，陳茂波與黃仁勳到深水埗吃地道小炒、風味菜式。席上包括香港科技大學校長葉玉如、科大顧問委員會主席廖長城、科大副監督陳祖澤等。（陳茂波網誌）

陳茂波今天（24日）在網誌表示，與黃仁勳的餐聚很有特色，席上有全球創科界的領軍人物、本地大學和科研界的領袖、剛從海外回流香港的教授和正在香港就學的年輕人，「我們一起分享香港的地道小炒、風味菜式，並交流對創科發展和人才培育的看法。」他說這個創科視野和香港味道的餐聚組合，正好代表政府一直在推動構建蓬勃創科生態圈的兩個重要元素：創新視角、人才匯聚。

陳茂波表示，近年出訪美歐等先進經濟體，抑或中東和東盟等新興市場，都遇到不少對香港創科發展及潛在機遇深感興趣的外資企業。（梁鵬威攝）

陳茂波表示，近年出訪美歐等先進經濟體，抑或中東和東盟等新興市場，都遇到不少對香港創科發展及潛在機遇深感興趣的外資企業，形容他們非常積極想了解大灣區前沿創科的研發與應用，以及相關製造業的發展，希望找到更多合作的機會。

陳茂波說創科能進一步朝「產業化發展」方向邁進，成為香港經濟未來持續增長的重要動力。（陳茂波網誌）

陳茂波說河套香港園區的加速發展，加上近年政府在創科投入的大量資源和政策支持措施，包括引進重點企業辦公室積極的招商引資、香港投資管理有限公司發揮「耐心資本」槓桿市場資金的作用，以至新一份《施政報告》提出「創科產業引導基金」和「創科加速器先導計劃」等，讓香港從企業、資金、技術，以至人脈網絡上，建立出更全面的創科生態圈，讓創科能進一步朝「產業化發展」方向邁進，成為香港經濟未來持續增長的重要動力。