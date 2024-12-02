南港島綫西段｜研十年改用綠色運輸系統　黃竹坑至港大車程20分鐘

連接黃竹坑至香港大學的南港島綫西段研究十年，方案終出爐，運輸及物流局今天（2日）交代棄用重鐵後的方案，決定拍板仿效啟德、東九龍線般採用智慧綠色集體運輸系統，即類似「雲巴」、「智軌」等技術。



南港島綫西段初步走線七個車站，全長約7.5公里，車程約20分鐘，當中瑪麗醫院站至香港大學站部分路段因地勢陡峭採用隧道。當局預計明年規劃設計，2027年動工。早前有消息指南港島綫西段最快2034年啟用，當局最新亦未有交代預計落成日期。



南港島線西段擬定路線。（鐵路發展策略2014）

去年宣布放棄用重鐵模式

南港島綫西段早於2014年已提出，至去年底公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》宣布改鐵路設計，放棄用重鐵模式。當局解釋南港島綫西段沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，運輸及成本效益皆不理想，故當局探討合適的替代運輸系統，滿足走線的運輸需求，同時能提高項目的技術可行性及整體成本效益。

南港島綫行車片段。（資料圖片）

研究十年改用綠色運輸系統

運輸及物流局今天（2日）向立法會鐵路事宜小組委員會交代最新方案，稱經探討市場上不同非重型鐵路運輸系統的載客量、爬升能力、走線靈活度、基礎建設及營運設備的要求等技術範疇後，確認採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島綫西段，替代原有重型鐵路方案，形容為技術上可行，主要在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，不受路面交通影響。

2024年12月2日，政府交代南港島綫西段走線。（立法會文件）

七個車站連接黃竹坑至港大 車程約20分鐘

擬議的南港島綫西段的初步走線全長約7.5公里，共七個車站連接港島西及南，便利市民前往港鐵南港島綫黃竹坑站和港島線香港大學站，中途站分別有瑪麗醫院、數碼港、華富、田灣、香港仔，車程約20分鐘。由瑪麗醫院至香港大學的一段路線，由於地勢陡峭，初步建議部分路段採用隧道設計。

當局預計南港島綫西段惠及該區約13萬居民及約5萬名當區打工仔。(資料圖片)

南港島綫西段目標2027年動工

當局預計該區約13萬居民及約5萬名當區打工仔受惠，會繼續評估項目的財務安排，包括進一步改善走線以及提高成本效益，2025年內開展詳細規劃及設計，目標爭取2027年開展前期建造工程，配合華富邨重建計劃下新增人口遷入的時間表。