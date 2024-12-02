南港島綫西段｜張欣宇料最快2032年通車　每小時單向載客量五千人

連接黃竹坑至香港大學的南港島綫西段採用智慧綠色集體運輸系統，即啟德、東九龍線同類系統，類似「雲巴」、「智軌」等技術，七個車站車程約20分鐘，預計2027年動工。



立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇接受《香港01》訪問時預計2032年至2034年通車，每小時單向載客量約四至五千人次，由於港島西非新發展區，相信人口增長速度大致平穩，相信應付到載客量需求。



2024年12月2日，政府交代南港島綫西段走線。（立法會文件）

黃竹坑至港大車程20分鐘

運輸及物流局今天（2日）向立法會鐵路事宜小組委員會交代南港島綫西段最新方案，決定採用智慧綠色集體運輸系統，取代原有重型鐵路方案。擬議的南港島綫西段的初步走線全長約7.5公里，共七個車站連接港島西及南，便利市民前往港鐵南港島綫黃竹坑站和港島線香港大學站，中途站分別有瑪麗醫院、數碼港、華富、田灣、香港仔，車程約20分鐘。由瑪麗醫院至香港大學的一段路線，由於地勢陡峭，初步建議部分路段採用隧道設計。

張欣宇估計2032年至2034年南港島綫西段通車。(資料圖片/盧翊銘攝)

張欣宇料2032年至2034年通車

立法會鐵路事宜小組委員會主席、香港新方向新界北立法會議員張欣宇接受《香港01》訪問時說，類似運輸系統工期需時五至七年，如果2027年起動工，估計2032年至2034年南港島綫西段完工通車。被問到部分走線涉及隧道，會否令開支大增，張欣宇表示當局原本擬以重鐵方式興建，相信根據人流、客量、工程開支等估算後，發現「好難計得掂條數」，才轉用綠色集體運輸系統，有信心開支符合預期。

不過，綠色集體運輸系統載客量有別於重鐵，參考「雲巴」列車一般二卡至四卡，令人關注是否能應付港島西客量需求，繁忙時間不會「迫爆」。張欣宇表示系統每小時單向載客量約四至五千人次，走線行經的地區非新發展區，故未來人口增長幅度大致平穩，相信當局改用綠色集體運輸系統已考慮載客量需求。