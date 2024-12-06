率港法律界訪深圳　林定國：探討在大灣區構建糾紛解決機制中作用

律政司司長林定國率領的香港涉外法律人才代表團今日（6日）展開第二天的訪問行程，與深圳市政府副秘書長吳晶及相關部委代表會面，了解深圳的法律服務及創新科技領域的最新發展，並探討香港法律界在大灣區構建多元糾紛解決機制中的作用，進一步推動粵港澳大灣區建設。



林定國（中）率法律界代表團訪問深圳（林定國FB）

林定國指，在推進國家涉外法治建設上，深圳一直扮演著先行先試的角色，與香港一直緊密合作，例如目前有10多間香港律師事務所參與的聯營所落戶深圳；在超過510名粵港澳大灣區律師中，有300多名香港律師和大律師在深圳執業；「港資港法」和「港資港仲裁」已分別在深圳前海和自貿區推行。

林定國（中）率法律界代表團訪問深圳（林定國FB）

律政司正與內地相關部門溝通，爭取明年將「港資港法」擴展至大灣區試點城市，期望深圳成為其中之一。同時，計劃將「港資港仲裁」擴展至大灣區九市，為港資企業提供更多法律選擇與仲裁便利，促進其在內地投資發展。

林定國（中）率法律界代表團訪問深圳（林定國FB）

代表團下午參觀全國處理涉港民商事案件最多的深圳前海法院及互聯網法庭，並與最高人民法院國際商事法庭等多個內地機構代表進行座談，探討粵港澳大灣區解紛的最新格局及合作，兩地的與會者作出深入的交流。

參觀互聯網法庭時，香港代表團親身體驗到內地法庭如何利用法律科技，提升處理案件的效率，林定國認為對香港法院的建設和對科技的應用也有借鑑的空間，不論在網上庭審還是證據的提交等多方面，都可以向前海法院取經。

林定國（中）率法律界代表團訪問深圳（林定國FB）

林定國（中）率法律界代表團訪問深圳（林定國FB）

代表團又到深圳改革開放展覽館參觀，從時光隧道重溫1978年以來國家改革開放的歷程。