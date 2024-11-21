林定國：香港司法權獨立　亦可提供世界級法律服務

香港律師會第七屆「一帶一路」論壇今日（21日）舉辦，律政司司長林定國致辭時力數香港打造良好營商環境的優勢，包括根據《世界經濟自由度2024年度報告》，香港獲評為世界最自由的經濟體，國際貿易自由度和法治指數均保持高位；擁有高效且透明度高的市場等。



林定國強調香港擁有提供法律服務的優勢，法律人才具備「強大中國法律及商業背景，以及國際法實務經驗」，可促進中國與其他國家、地區的商業往來。



律政司司長林定國今日出席香港律師會第七屆「一帶一路」論壇。（直播截圖）

林定國：司法權獨立 有完善和成熟法制

林定國指，香港擁有「一國兩制」的制度優勢，是中國唯一的《普通法》司法管轄區，擁有完善和成熟的法律制度，司法權獨立，法治傳統強大；他續指，香港獨特的地理位置，方便連接「一帶一路」沿線國家。

林定國又提到香港在法律人才的優越性，擁有強大中國法律及商業背景，亦有國際法實務經驗，使香港提供世界級的法律服務，促進中國與其他國家、地區的商業往來。他續指，本月初香港國際法律人才培訓學院成立，將定期組織實踐培訓課程、研討會、國際交流項目，還會為公司提供涉外法律事務實踐培訓。

律政司司長林定國（梁鵬威攝）

他期望本港培養更多認識不同法律體制的法律人才，繼續加強香港作為國際調解中心的地位，並融入國家發展體系，吸引國際企業落戶香港的同時，支持中國內地企業走向世界。