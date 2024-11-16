林定國：推動法律界了解AI技術　以提升服務質素及改善成本效益

律政司將會設立「推動法律科技發展諮詢小組」，協助制訂法律科技的政策及措施，推動業界應用法律科技提升效率和競爭力。律政司司長林定國今日（16日）在Facebook表示，人工智能（AI）浪潮席捲全球不同行業，相信待法律界深入了解科技可如何提升服務質素、改善成本效益時，自然會更樂於採用這些創新工具。



他表示，早前的香港法律周2024，以「人工智能下的替代爭議解決：探索衝突解決的變革潛力」為其中一天的論壇主題，講者一致認同AI並不會取代律師，反而有助提升業界服務效率和質素。他指，法律教育需融入AI技術，以滿足未來法律人才需求，業界可分三階段應對AI浪潮，加強認識、促進合作並設立監管措施，保障客戶利益。



湯森路透法律策略解決方案經理蕭凱盈。（林定國Facebook）

蕭凱盈：大多數法律專業人士對AI持正面態度

蕭凱盈發言時指出，大多數法律專業人士對AI持正面態度，並已將其應用於日常工作。她以審閱法律研究和文件為例，AI能有效、甚至於數秒內處理大量數據，並快速提取關鍵資訊，讓律師騰出更多時間專注於高階分析和客戶服務。

蕭凱盈認為，業界代表可就AI應用於不同法律工作提供指引，協助業界選擇合適的工具，並推行披露機制，明確告知客戶是否採用AI工具輔助，提高業界的透明度。她相信，在涉及人類情感的調解和談判環節，仍倚重律師的專業判斷和人情味。

陳華利（林定國Facebook）

陳華利：不懂運用AI的律師未來或將面臨更大挑戰

香港大學法律學院 LITE Lab 創辦人及主任陳華利表示，法律教育必須與時俱進，將AI技術融入課程，培養學生運用科技解決法律問題的能力，他更鼓勵學生開發AI聊天機械人，業界也應明確提出未來法律人才技能的需求，讓法律學院調整課程架構，更好地銜接市場和業界的需求。他預料未來法官和仲裁員對律師會有更高期望，不懂運用AI的律師或將面臨更大挑戰。

香港律師會副會長余國堅指本港業界分三階段應對AI浪潮，首先是加強資訊傳播，提升業界對AI的認識；其次是促進業界與科技供應商的交流合作；最後是指定相應的監管措施。他強調，透過規範應用，保障客戶利益。