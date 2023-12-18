特首述職｜習近平在李強陪同下聽取李家超述職：順利完成區選換屆

行政長官李家超今日（18日）下午，在北京向國家領導人述職。國家主席習近平在國務院總理李強陪同下一齊接見，是回歸以來國家主席和總理首次一齊接見述職的香港特首。同時，也是李強3月出任國務院總理後，首度聽取港澳特首述職。



傳媒獲容許在現場拍攝約4分鐘。習近平表示，歡迎李家超來北京述職，讚揚他一年來帶領政府敢於擔當，堅定維護國家安全，重塑區議會制度，順利完成換屆選舉，又推動香港走出疫情，迎來整體經濟復蘇，鞏固香港由亂到治，促進邁向由治及興，對李家超你及特區政府工作予以充分肯定，新時代新征程，國家正以中國式現代化發展，以及民族復興偉業，中央長期堅持「一國兩制」方針不會變，保持基本生活制度長期不變，全力支持特首及特區政府團結帶領各界，抓著國家帶來機遇，令香港更好發展，對香港光明前景充滿信心。



接著到李家超發言，他首先多謝習近平的關懷和勉勵，認為香港有背靠祖國的優勢，現時社會已大致穩定，區議會換屆選舉完滿完成，落實愛國者治港，特區政府會繼續以結果為目標，積極作為。



習近平坐在長枱的中央位置，習近平右邊坐了5人，由近至遠排序分別是行政長官李家超、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄、特首辦主任葉文娟。習近平左邊亦坐了5人，由近至遠排序分別是國務院總理李強、中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、 中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥、統戰部部長石泰峰、政法委書記陳文清。

過去港澳特首到北京述職，一貫安排是國家主席和國務院總理分別接見，通常是總理先接見特首聽取述職，之後國家主席再接見特首。

劉兆佳指習近平在總理陪同下聽取特首述職，反映共產黨在香港事務上的領導地位。（黃寶瑩攝）

劉兆佳：突顯中國共產黨在港澳事務領導地位

對於今次首度是習近平與總理一齊接見李家超聽取述職，全國港澳研究會顧問劉兆佳指，按他個人理解，特首述職制度的進一步規範化和優化。中共中央港澳辦的成立已經確立了港澳事務由中共中央領導的格局。國務院總理陪同國家主席主持特首述職活動更加突出習主席和中國共產黨在港澳事務上的領導地位。

今次是李家超任內第二次到北京述職，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況他昨日（17日）啟程赴京，星期三（20日）返港。