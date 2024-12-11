澳門回歸25年｜賀一誠：任內推經濟適度多元　政府財政穩健無負債

澳門行政長官賀一誠下周便會卸任，他回顧五年任期時指，任內推動澳門經濟適度多元發展，強調澳門政府財政非常穩健，財政儲備截至今年9月，共得6,170億元，較2019年還超出500至600億，也沒有負債。



賀一誠強調澳門政府財政穩健（澳門新聞局相片）

推動經濟適度多元有成果 演藝產業在區域內屬領先

澳門經濟多年來都以博彩業為主，賀一誠在慶祝澳門回歸25周年的訪問中，提及在他任內穩妥處理了澳門博彩法律修訂，和新一輪博彩經營權競投，更嚴格監管博彩業。

2023年博彩業收入回復至2019年的約75%，但博彩業在本地生產總值佔比為37.2%。賀一誠指，推動經濟適度多元發展取得成果，特別提及演藝產業的作用。他又指，演藝發展對澳門帶動很大，票務收入不是一個很大的數字，但對澳門整體銷售、飲食、住房和有關的博彩，有很大的帶動，他認為澳門在演藝事業上，在區域內還是領先的。

他強調，不希望旅客只對博彩業有興趣，希望是對澳門中西文化、小吃、美食感興趣，感興趣後希望旅客在澳門多看一看。

賀一誠指澳門政府財政穩健（資料圖片）

賀一誠指澳門無人睡馬路、無乞丐

回看五年任期，當中有三年是應對疫情。他提及從財政儲備裡撥出1,600億澳門元，以支撐社會福利相關的工作。他說，很多政策福利不希望太多是普惠性，這樣才精準：「他有困難、我有兜底，政府一定會支持。」他指，澳門是沒有人要睡在馬路上、沒有人睡在天橋底下：「所以你在澳門有沒有看過乞丐？沒有、澳門沒有」。他強調，社會工作局要求很高，會去應對這個社會問題。

澳門將迎來回歸25周年（梁鵬威攝）

他指，目前澳門政府財政非常穩健。截至今年9月，共錄得6,170億元財政儲備，較2019年還超出500至600億，也沒有欠債，很多基建亦已支付，以現在建造的經濟房屋為例，建築費用基本上都付完。他強調，政府的資金很健全，成為創造澳門「一國兩制」行穩致遠的一個重要因素。

另外，官賀一誠接受央視訪問，強調融入國家發展大局是新時代「一國兩制」實踐的應有之義，亦是澳門特區未來發展新路向、新空間、新動力的關鍵所在。他又稱，「一國兩制」在中央政府的大力支持之下和澳門高度自治之下，大力推行有關的基建工作，照顧好民生，澳門的福利制度仍比較穩。