特首述職｜劉兆佳：習近平指明方向　積極對接國家戰略、提兩原則

國家主席習近平向述職的行政長官李家超表示，中央全力支持及特區政府團結帶領社會各界銳意改革、奮發有為、積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指，中央肯定知道香港目前面對的經濟困難，故指示特區政府未來方向，要積極對接國家戰略，包括國家5年規劃、三中全會精神等。



他又指，習近平在讚揚特區政府工作時，既肯定特區政府過去拓展國際空間的努力，同時要求香港繼續加大力度開拓國際活動空間，相信「改革」和「創新」是香港未來施政和發展必要遵循的兩大原則。



李家超（右）今日向習近平（左）述職（政府新聞處片段截圖）

習近平講指李家超一年來帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成《基本法》23條立法，其中經歷拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不但提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，中央對李家超及特區的工作是充分肯定的。

習近平表示，三中全會對進一步全面深化改革推進中國式現代化作出系統部署，強調要發揮「一國兩制」制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇，中央會繼續全面準確、堅定不移、貫徹「一國兩制」方針，全力支持李家超及特區政府團結帶領社會各界銳意改革、奮發有為、積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢，在創新、創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

劉兆佳。（黃寶瑩攝）

中央欣賞特區政府到中東、東南亞尋機遇

劉兆佳分析指，習近平給予李家超和特區政府相當肯定的評價，反映香港今年初完成《基本法》第23條立法，是非常重要的政績，中央欣賞特區政府過去一、兩年在中東和東南亞國家尋求機遇，減少西方對香港壓制，削弱香港經濟發展的基礎，但同時要求香港繼續加大力度開拓國際活動空間，相信「改革」和「創新」是香港未來施政和發展必要遵循的兩大原則。

李家超率領特區代表團訪問東盟三國（資料圖片）

他認為，中央肯定知道香港目前面對的經濟困難，因此指示特區要積極對接國家戰略，包括國家5年規劃、三中全會精神等，制定長遠規劃及拓展發展空間，例如擴闊產業基礎、參與「一帶一路」發展，回應美西方壓制。劉兆佳又指，塑造經濟發展新動能不能只靠政府，亦要全社會參與，因此習主席提到要「團結帶領社會各界、銳意改革」，這也是三中全會的核心精神。

中央期望官員有更大承擔 敢於求變

劉兆佳又指，習近平過去曾讚李家超「勇於擔當」、「敢於擔當」，今次用上「擔當作為、務實進取」，以往中央領導人評價特區官員較少講「擔當」，但近年特別重視，反映中央希望官員為香港發展承擔更多責任，敢做前人不敢做的事，例如改變「大市場小政府」思維等。