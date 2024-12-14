公務員義工為長者戶換節能燈泡　楊何蓓茵指計劃受歡迎明年續推行

下周六（21日）是冬至，有云冬大過年，公務員義工隊今日（14日）再次出動為東頭邨一批長者戶更換節能燈泡（ LED 慳電膽），該他們的家居換「新裝」迎佳節。公務員事務局局長楊何蓓茵身體力行參與活動，並指其中兩個受惠長家庭看到新燈泡都非常高興，因為不但更光亮，且更節能更耐用，節省電費又不用煩心更換燈泡。



楊何蓓茵指，由於更換環保LED燈泡關愛行動受老友記歡迎，計劃明年會繼續推行，希望令到更多老友記受惠。公務員事務局也鼓勵公務員義工隊與社會各界，建立夥伴合作關係，讓公務員義工了解市民需要，建立共融文化。



楊何蓓茵（後）偕同義工隊為長者更換節能燈泡（楊何蓓茵FB）

公務員義工隊又出動為長者更換節能燈泡（楊何蓓茵FB）

活動經公務員事務局及黃大仙民政事務處穿針引線，由機電工程署義工隊和地區關愛隊東頭邨居民聯會組成支援隊伍，分多次進行，今天服務的居民已是第四批。公務員事務局局長楊何蓓茵也是隊員之一，與機電工程署兩位副署長周厚強、陳柏祥、公務員事務局副秘書長陳元德、黃大仙民政事務專員胡鉅華、東頭關愛隊隊長黃錦財等一起探訪多戶長者。

楊何蓓茵（右三）與公務員義工隊一起出動（楊何蓓茵FB）

公務員義工隊為長者戶更換環保燈泡（楊何蓓茵FB）

其中，年約80歲的劉先生雖然要定期到醫院覆診，但整體健康很好，還經常到摩士公園散步，劉太更經常參加社區的活動，非常活躍。楊何蓓茵叮囑劉先生注意保暖。另一戶則是89歲的黃太，平日會到大成街市買餸煮飯，楊何蓓茵向黃太表示，民政處、地區人士與關愛隊均關心老友記需要，如有任何需要可隨時提出，他們一定會提供貼心服務。