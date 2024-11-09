公務員義工隊探訪樂善村過渡性房屋　居民生活有改善

超強颱風銀杏逐步逼近本港，但無阻「公務員義工服務賀國慶」活動進行。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）早上到了大埔「樂善村」過渡性房屋項目，出席義工服務，有居民表示，入住前有參觀「示範單位」，又指單位麻雀雖小，但一應俱全。



超過1200個單位分兩期入伙

「樂善村」過渡性房屋項目提供超過1,200個單位，第一期已經入伙，第二期在完成執修及環境工程後亦會陸續入伙。

楊何蓓茵等人在樂善堂總幹事劉愛詩陪同行，探訪「樂善村」居民。已入住半年的湯先生是長期病患，他形容居位的單位麻雀雖小，但一應俱全，原來在入住前會參觀示範單位，了解如何擺放電器、善用空間。

陳女士一家四口輪候公屋3年，之前曾居住深水埗劏房、上水鐵皮屋，搬入「樂善村」後居住環境改善，正打算待幼子入讀幼稚園後尋找兼職，幫補生計。

楊何蓓茵表示，本屆政府推動過渡性房屋及簡約公屋，正是切合輪候公屋的基層及劏房戶的住屋需要，感謝樂善堂提供社區支援，希望未來有更多政商民三方合作項目。

楊何蓓茵一行人亦與10多名居民一同製作有國慶元素的手工勞作。公務員義工隊已經連續兩個多月，參與多個以國慶七十五周年為主題的義工服務，當中有參觀及導賞活動、興趣班、體育活動、製作中華文化手工藝、節慶活動、家居探訪、派發禮物包，以及部門設施開放日等，至今已經有約2萬人次參與。