引入智能投票箱令點票更暢順？　抑或剝削選民投白票、廢票權利？

政府擬修例容許日後在選舉中可引入智能投票箱，計劃中的智能投票箱如檢測出可能屬無效選票，會提醒選民確認選票是否填劃有誤。特首李家超今日（17日）出席行政會議前被問及此舉會否剝削選民投白票的權利？他回應指，政府很重視意見，會確保投票時順利進行，令每位投票人士覺得經歷順暢。



立法會政制事務委員會主席、新民黨選委界立法會議員黎棟國也指，《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》只是法律框架，便利日後在選舉中引入科技設施，最終如何做、何時做、哪些選舉採用、以至是否落實引入智能投票箱皆未有定案。他又指，據他理解，智能投票箱檢測到選票有問題，並非一定如有人所指會響機通知，可能如提款機一樣，只是屏幕顯示選票有誤，選民可選擇是否退出重新取票再填寫。



黎棟國昨日建議分拆「投票」、「檢測」功能，繼續沿用現時投票箱，但參考2021年立法會選委界選舉，場內提供光學標記閱讀機，讓有需要的選民自願驗票。他表示，讓有需要選民自行驗票也能有效防止選票填劃有誤，但始終未知智能投票箱是否會有更多功能。



黎棟國。（盧翊銘攝）

智能投票箱功能可分拆 或直接沿用光學標記閱讀機

政府擬於明年首季向立法會提交《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，包括建議於合適情况下，在個別選舉或界別引入「智能投票箱」。該類票箱配備選票檢測功能，若發現選票或屬無效會提醒，當局認為有助減少問題票和無效票，令點票更暢順。昨日（16日）在立法會政制事務委員會會議上，有委員憂慮智能投票箱引起私隱、尷尬等問題、也憂慮等同變相剝削選民投白票的權利。

黎棟國發言時建議局方分拆「投票」、「檢測」功能，繼續沿用現時投票箱，不過參考2021年立法會選委界選舉，場內提供光學標記閱讀機，讓有需要的市民可自願驗票。他指出，如果屆時使用智能投票箱，檢測到選票有問題，就會令本身要投票的人排隊，可能造成時間、安排混亂。

黎棟國指不會有私隱問題 他人也不知投票意向

《香港01》今日向黎棟國查詢，他回應指智能投票箱不會引起私隱問題，無論具體操作如何，都只會讓選民得知選票填劃有問題，但不會得知其投票意向、是否投白票等。不過，他認同智能投票箱可能引發尷尬問題，如投票時被檢測出選票有問題，後面排隊輪候投票的選民會因而需要再等待。

對於利用光學標記閱讀機予選民自願驗票，是否就可解決問題，毋須新設智能投票箱？黎棟國指，立法會選委界選舉時，在投票間、投票箱之間有位置使用光學標記閱讀機，但如果擴大至其他選舉中應用，則需考慮需要多少光學標記閱讀機及房間，要思考資源問題，同時智能投票箱只是初步階段，未知是否會配備更多功能。

被問及智能投票箱是否等同投票前強制驗票？黎棟國表示不認同，指局方旨在協助選舉順利進行。

新思維狄志遠。（黃浩謙攝）

狄志遠：智能投票箱如同強制驗票

不過，昨日會議上提出私隱憂慮的新思維立法會議員狄志遠，依然認為智能投票箱會引發私隱問題。他今日解釋指，無論智能投票箱最終是甚麼形式，都會通知投票人選票不符合規格，難免令附近的人會得知選民投下「不符合規格」的選票，引發附近的人有所聯想。

他續指，選舉不應透露他人投票動機及選擇，有選民可能為表達對候選人的不滿而投白票、廢票，而引入所謂智能投票箱形同強制驗票，「如果自願性就唔係投票箱，而係驗票箱」。他對智能投票箱表示憂慮，包括驗票是否強制、投票詳情會否被記錄、投票環境是否封閉等。

2021年立法會選舉。（資料圖片）

2021年立法會選委會界別選舉曾使用光學標記閱讀機

翻查2021年立法會選舉委員會界別選舉，當時選舉事務處委托承辦商開發一套選票檢查及點算系統，利用光學標記閱讀技術進行電子點票。

政府提出《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，以便日後在選舉中引用更多科技設施（羅君豪攝／資料圖片）

由於選舉委員會界別的選民投選候選人的數目，不能多於或少於40名候選人，否則有關選票會被視為無效而不予點算。為此，選舉事務處會在選舉委員會界別的投票站，裝設光學標記閱讀機，以協助選民檢查選票上所選取的候選人數目，是否與選委會界別須選出的議員數目相同。選舉事務處表示，光學標記閱讀機絕不會紀錄或點算選民在其選票上的選擇，而選民是否使用上述閱讀機純屬自願。