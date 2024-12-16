政府擬設智能投票箱　狄志遠憂慮投白票會響警報、嚇怕選民

立法會政制事務委員會今日（16日）召開會議，討論《完善選舉安排(綜合修訂)條例草案》立法大綱，包括擬引入智能投票箱。智能投票箱將配備選票檢測功能，協助選民確認其所填劃的選票是否有效，若選票被檢測出有可能屬無效選票，智能投票箱會提醒選民確認選票是否填劃有誤。不過，社福界立法會議員狄志遠憂慮，如果投票箱檢測到有人投白票，憂慮會響起警報及嚇怕選民。



曾國衞。(黃浩謙攝/資料圖片)

曾國衞：智能投票箱將協助選民確認其所填劃的選票是否有效

政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府打算有序逐步引入更多資訊科技和智能技術，以優化選舉安排和提升選舉效率，令選舉在公平、公正、誠實進行的同時，能夠更高效和人性化。

他表示，政府建議賦權選管會在合適的情況下，在個別選舉或界別中引入智能投票箱協助選民投票。他指出，計劃中的智能投票箱將配備選票檢測功能，協助選民確認其所填劃的選票是否有效。若選票被檢測出有可能屬無效選票，智能投票箱會提醒選民確認選票是否填劃有誤，以確保其在行使投票權時獲得更大保障，認為可有助減少問題和無效選票。

他表示，選管會會視乎智能投票箱的開發和測試進度，以及效率提升、安全穩妥、私隱保障和公眾觀感等因素，才考慮是否採用相關技術，會確保選舉中各項重要原則包括投票保密性不受影響。

狄志遠。（黃浩謙攝）

狄志遠認為智能投票箱「無謂」

狄志遠在會議直斥智能投票箱「無謂」，認為投白票是個人選擇，如使用智能投票箱，日後會「響鐘」會影響私隱、亦會嚇怕選民，同時質疑智能投票箱會否辨別選民投票選擇。

曾國衞回應指，設智能投票箱旨在保障選民，舉例「全票制」選舉同樣有驗票機讓選民檢查選票，有助減少無效票。曾表示，選民將選票放入票箱時毋須出示身分證，現場亦沒有閉路電視，認為智能投票箱不會影響私隱。

黃國。（盧翊銘攝）

黃國倡智能投票箱即時點票 曾國衞：不排除一切可能性

工聯會立法會議員黃國則建議，智能投票箱設即時點票，認為其他地區已經較為進步，香港應跟上時代。曾國衞則回應指，公眾觀感亦是很重要的考慮因素，不過暫不排除一切可能性，要視乎技術開發、測試等實際情況。