政府擬引入智能投票箱及擴大點票機適用範圍　料明年初交立會審議

政制及內地事務局今日（12日）向立法會提交文件，指下一次立法會換屆選舉將於2025年舉行，而在此之前，選舉管理委員會（選管會）須舉行選舉委員會界別分組補選，以填補選舉委員會選任委員的空缺，讓他們可在立法會換屆選舉中提名候選人，以及在選舉委員會界別中投票。



局方提出《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》大綱，旨在提供法律基礎，以便在選舉中引入更多資訊科技和智能技術措施，及梳理並完善現時選舉法例中有關選民登記、投票及點票等流程的安排，包括研究引入智能投票箱、研究賦權選管會使用點票機進行點票等。政府擬於2025年第一季內將《條例草案》提交立法會審議。



選委會選舉點票。（資料圖片）

引入智能投票箱 助選民確認填劃選票是否有效

文件指出，政府計劃在合適的情況下，在個別選舉／界別中引入智能投票箱。智能投票箱將配備選票檢測功能，協助選民確認其所填劃的選票是否有效，若選票被檢測出有可能屬無效選票，智能投票箱會提醒選民確認選票是否填劃有誤，以確保其在行使投票權時得到更大保障。

選管會會視乎有關技術的開發和測試進度，並顧及效率提升、安全穩妥、私隱保障和公眾觀感等因素，考慮決定是否採用相關技術安排。

會展點票站人員仍在點算選委會選票。（羅君豪攝／資料圖片）

擬擴大自動點票機適用範圍

此外，本港選票的點票效率被詬病，政府建議多項措施簡化點票流程，強調以不影響點票公正性和透明度。現行選舉法例賦權選管會在立法會選舉委員會界別選舉的點票工作可使用自動點票機，惟條文並未延伸至功能界別選舉及地方選區選舉。政府建議賦予彈性讓選管會可按實際情況，考慮在有關界別／選區選舉中使用自動點票機進行點票。

翻查上次選舉委員會選舉，點票過程約14小時，時任選舉管理委員會主席馮驊表示點票延期過程並不理想，向受影響的界別致歉。他當時指出，有票箱的報表數據不正確，需要多次核實，以至令點票程序延後。