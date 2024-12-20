人大常委會會議明召開 　李慧琼：就漁業法修訂草案爭取提問

全國人大常委會第十三次會議明天（21日）起一連5日在北京舉行。全國人大常委李慧琼今日（20日）赴京準備開會，她出發前在機場见记者，指今次會議將審議13項草案，其中數項屬於商界關注的範疇，包括增值稅法、民營經濟促進法、反不正當營商法等，顯示國家重視營商環境，及決心推動經濟發展。李慧琼表示，已收集本港業界相關的意見，將就漁業法的修訂草案爭取提問。



李慧琼赴京出席全國人大常委會第十三次會議前，表示將就漁業法的修訂草案爭取提問。（港台直播截圖）

李慧琼指，今次會議將審議13項草案，包括代表法修正案、增值稅法草案、監察法修正草案、科學技術普及法修訂草案、國家公園法草案，亦會審議亦會審議全國人大監察司法委關於提請審議法治宣傳教育法草案的議案、國務院關於提請審議民營經濟促進法草案、反不正當競爭法修訂草案、漁業法修訂草案等。

李慧琼指國家重視營商環境、環保

她表示，多項草案屬於商界關注領域，顯示國家對營商環境的重視，以及推動經濟發展的決心。李慧琼亦透露，下周二將會有《黃河保護法》的詢問安排，認為突顯國家對於環境保護及生態文明的重視；並續稱已收集本港業界相關的意見，將就漁業法的修訂草案爭取提問。

全國人大常委李慧琼。（蘇煒然攝）

她續指，會議亦會就11個報告聽取常委會的意見，包括中央預算執行及其他財政收支審計的情況報告、耕地保護工作報告、全國人大常委會法工委關於2024年備案審查工作情況的報告及國有資產實施情況報告等。