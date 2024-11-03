李慧琼開人大常委會會議　冀官員回應如何促進兩地大學合作

全國人大常委李慧琼今日（3日）啟程赴北京，參加第十四屆全國人大第十二次常委會會議。李透露，會在建設中國特色世界一流大學和優勢學科工作的環節爭取提問，冀官員回應促進內地「雙一流」大學和香港的大學合作。



全國人大常委、立法會議員李慧琼今日（3日）啟程北京，參加第十四屆全國人大第十二次常委會會議。（直播截圖）

會議本月4日至8日舉行，李慧琼形容審議「內容豐富」，包括《學前教育法》《文物保護法》《能源法（草案）》《科學技術普及法》等12條法例，會上亦會提交11份報告，包括「金融工作報告」「資產管理報告」「開設中國特色世界一流大學和優勢學科工作情況報告」等。李慧琼表示會用好全國人大常委的角色反映香港情況，回港後向各界分享通過的法例。

李慧琼亦指，會上將討論建設中國特色世界一流大學和優勢學科工作，並設詢問環節，她會爭取提問。她指，三中全會提出香港要建設成為國際高端人才聚集高地，期望有關方面回應如何促進內地「雙一流」大學和香港的大學合作。

10月30日，民建聯主席陳克勤和立法會議員李慧琼在立法會見記者，稱深圳各口岸允許香港新生嬰兒即場辦理通行證。（何夏怡攝）

國家出入境管理局早前公布，容許父母在口岸為新生嬰辦理單次出入境證，有效期3個月，即時申請，即時獲批，適用於羅湖、皇崗、蛇口、深圳國際機場口岸。

李慧琼感謝國家出入境管理局安排，期望盡快敲定實施日期。