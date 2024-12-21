港府駁斥美國「國會及行政當局中國委員會」所謂報告：惡意抹黑

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周五（20日）發布有關中國人權狀況和法治發展2024年年度報告，當中提到香港的民主自由被破壞。港府今傍晚（21日）發稿，嚴正駁斥美國「國會及行政當局中國委員會」所謂報告，對美方所謂報告針對香港特區多個範疇的惡意抹黑，表示強烈不滿和反對。

港府發言人表示，美國「國會及行政當局中國委員會」重施故技，通過所謂年度報告干涉香港特區事務，肆無忌憚地詆毀「一國兩制」成功實踐下的香港，形容美方一而再、再而三地歪曲事實、顛倒是非，妄圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，實在是立心不良的卑劣政治操作。



港府12月21日發稿，嚴正駁斥美國「國會及行政當局中國委員會」所謂報告，對美方所謂報告針對香港特區多個範疇的惡意抹黑，表示強烈不滿和反對。。（資料圖片)

港府發言人就美方所謂報告對香港特區的詆毀作嚴正駁斥，強烈反對美方所謂報告針對香港特區維護國家安全相關法律的無稽失實內容。發言人指，根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際關係，維護國家安全是所有主權國家的固有權利，眾多實行普通法的司法管轄區，包括美國、英國、澳洲、加拿大等，都制定了多部維護國家安全的法律及執行措施，以保障所在地的國家安全。

特區政府發言人強調，美方所謂的報告完全漠視香港在二○一九年嚴重危害國家安全的暴亂和港版顏色革命，而對《香港國安法》讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，實乃典型的虛偽 「雙標」。

發言人指，安全和發展是鳥之兩翼。發展必須有一個安全的社會環境，特區今年三月完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任和歷史使命。新訂立的《維護國家安全條例》與《香港國安法》渾然一體、兼容互補，完善維護國家安全的法律制度和執行機制。香港現在終於能夠從「由亂到治」走向「由治及興」。美方必須立即認清《香港國安法》和其他相關法律讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的事實。

發言人續指，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，特區的司法制度深得國際社會推崇。《基本法》清楚訂明，司法機關依法獨立行使審判權，不受任何干涉，而所有面對刑事指控的人都在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，享有接受公平審訊的權利。

發言人稱一直以來，律政司按《基本法》第六十三條主管刑事檢控工作，所有檢控決定基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出。法院嚴格按照證據和所有適用法律判案，案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同；而控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人犯罪，被告人才可被法庭定罪。