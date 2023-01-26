美領事稱釋法損司法獨立　內地營商風險在港出現：1.5萬美人撤離

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）昨日（25日）出席一個線上論壇時，首度開腔回應人大上月就《香港國安法》釋法。他稱，釋法擴大香港行政當局的權力，可以作出一些影響案件的決定，同時卻缺乏司法機構的監管，或會進一步破壞香港司法獨立。

梅儒瑞說，《國安法》以至香港及北京採取的措施都可能對公司、員工、財政，以及法制的聲譽和運作造成負面影響；企業須警覺本來在內地才面對的風險，正在香港增加。他又指，過去兩年約1.5萬名居港美國人選擇離開，是2019年在港美國人總數的兩成，他擔心北京進一步行動會促使更多香港最優秀人才離港，令香港國際金融地位受損。



港新聞自由倒退：積極按北京口徑報道

梅儒瑞提到，雖然香港已撤銷大部分防疫限制並與內地通關，但香港營商聲譽令人關注，企業須注意在內地的營商風險逐漸在香港出現。他稱，一些國際企業已遷出香港，亦有公司將重點員工和業務轉移至其他地方。

他稱上任後留意到新聞自由倒退，《蘋果日報》、《立場新聞》等媒體倒閉，意味香港媒體所享有的自由較以往減少。他稱看到香港報紙，尤其是中文媒體，積極地按北京口徑報道及自我審查，令他感到不快。他提到去年10月有男子在北京一道橋上掛上「不要核酸要吃飯，不要封控要自由」等標語，獲國際媒體廣泛報道，但在香港則甚少有傳媒報道。

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很多港人不支持嚴苛對待黎智英、政治化

梅儒瑞指，留意到港人對維護香港自由及法律操作的決心，知道很多人不認同對壹傳媒創辦人黎智英、以及《國安法》其他在囚被告的嚴苛待遇，亦明白囚禁和平表達政見的市民將削弱香港法治和作為國際都會的吸引力。

梅儒瑞表示，美方會繼續發聲批評北京或港府官員破壞香港高度自治的行徑，並促請特區政府釋放所有被不公平拘留的人、並撤銷他們罪名。但同時美方在可行情况下會保持與香港當局合作，包括有關氣候變化、公共衞生和打擊跨國罪案等議題。

約1,300間美企在港 發聲非干預

出席同一論壇的美國駐港澳前總領事史墨客，問梅儒瑞北京經常視美方發聲是干預中國內政。梅儒瑞指，現時香港約有1,300間美國公司，投資額達百億美元，亦有約7萬名美國人在港，涉及龐大利益，在利益受損時發聲並非干預。